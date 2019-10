L'Aquarium du Québec fermé tout le week-end

La Sépaq a pris cette décision en raison de l'avis de grève qu'elle a reçu de la part du syndicat des employés la semaine dernière.

Le débrayage a débuté vendredi matin et doit durer jusqu'à minuit, dans la nuit de dimanche à lundi.

C'est avant tout pour les animaux et non pour la clientèle que l'établissement sera fermé, explique le porte-parole de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), Simon Boivin.

« On a pris cette décision pour assurer le bien-être et la sécurité des animaux. On a eu une recommandation de l’association de l’aquarium et des zoos du Canada de procéder à une fermeture, advenant le cas d’un débrayage. C’est ce qu’on a fait », affirme M. Boivin.

Les soirées d'Halloween annulées

Outre les deux soirées d’Halloween initialement prévues vendredi et samedi, le traditionnel brunch du dimanche est également annulé.

En vertu d’une entente avec le syndicat, les services essentiels offerts aux animaux seront tout de même maintenus ce week-end.

La fermeture de l'Aquarium ce week-end résulte d’un conflit qui perdure à la Sépaq. Les négociations n’ont d’ailleurs pas beaucoup progressé dernièrement, selon la partie patronale.

Le salaire des employés est au cœur du litige.