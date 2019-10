Une toile géante sur le Château Frontenac durant des travaux

Des travaux d'infrastructure et de maçonnerie sont en cours sur le Château Frontenac, ce qui a forcé l’installation d’une imposante toile sur l’une des façades de cet hôtel parmi les plus photographiés au monde.

Ces travaux d’entretien du Château Frontenac visent à assurer la pérennité de l'édifice, explique le porte-parole de l’établissement hôtelier, Maxime Aubin. Ceux-ci ne sont pas reliés au projet de renouveau du Château complété en 2014.

Cette année-là, le célèbre hôtel s'est offert une cure de rajeunissement qui a duré 14 mois, au coût de 75 millions de dollars.

Mais depuis juin 2019, les travailleurs s’affairent à retirer une à une les briques sur le revêtement extérieur de la tour principale et refaire le mortier. La toile, indispensable, permet d’y conserver la chaleur par temps froid, souligne le porte-parole.

En contrepartie, celle-ci bloque la vue sur le fleuve Saint-Laurent aux occupants de certaines chambres.

Le taux d’occupation demeure élevé malgré les travaux, assure Maxime Aubin. Les personnes qui se trouvent dans ces chambres sont avisées que la vue depuis leur chambre est obstruée.

Des travaux qui ne gênent pas les touristes

Les visiteurs étaient nombreux, vendredi en après-midi, à immortaliser en photo l'emblématique bâtiment.

Jessica Leduc, une résidente de Montréal de passage à Québec, dit avoir privilégié des angles bien précis avec son appareil photo. J’ai pris quelques photos du Château, mais j’ai essayé d’éviter les structures , explique la jeune femme.

Moins il y a d’échafaudages, plus c’est joli. Mais à un moment donné, si on ne restaure pas tous ces bâtiments, tôt ou tard, notre progéniture verra des bâtiments tout délabrés, souligne Bousquet Didier, en visite à Québec. Je viens de la France. Vous allez sur le château des Valois, aujourd’hui, vous en avez des échafaudages. Malheureusement on a Notre-Dame de Paris.

Ce dernier fait référence à l'incendie majeur qui a ravagé la cathédrale en avril dernier.

Les touristes vont préférer prendre un autre angle avant de photographier le Château Frontenac. Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Un autre touriste rencontré sur la terrasse Dufferin dit ne pas être gêné par les travaux. C’est sûr que ce serait mieux sans, mais ce n’est pas à ce point handicapant pour prendre une photo , explique-t-il.

Selon l’échéancier établi, les travaux devraient se terminer d'ici la fin de l'été 2020. Il n'était pas possible de savoir, au moment d'écrire ces lignes, si l'imposante toile serait conservée sur la structure jusqu'à la fin de l'opération.

Le Château poursuit néanmoins toutes ses opérations pendant la durée des travaux, précise Maxime Aubin.