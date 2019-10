Leadership critiqué de la présidente de la Division scolaire publique de Regina

Le 15 octobre, les membres de la Division scolaire ont rejeté la motion de la conseillère Aleana Young par un vote de quatre contre trois.

La pétition présentée sur le site Web change.org et créée par un résident de Regina, Eric Bell, comptait plus de 4300 signatures jeudi après-midi. La pétition a pour objectif d’atteindre plus de 5000 signatures.

Les membres élus des divisions scolaires, en particulier lorsqu'ils siègent au conseil, devraient promouvoir une culture d’inclusion et célébrer la vie des élèves LGBTQ2S + , peut-on lire dans la pétition.

Pour justifier la demande de renvoi, l’auteur de la pétition fait référence aux commentaires de la présidente Katherine Gagne sur Facebook.

Dans un commentaire publié le 16 octobre sur Facebook, Katherine Gagne a défendu la décision de la Division scolaire en soulignant qu’il serait irresponsable que chaque école décide elle-même des célébrations dans le cadre du mois de la Fierté.

« Elle doit être tenue responsable »

L'auteur de la pétition a souligné en entrevue que la décision de la Division scolaire était préjudiciable à la communauté LGBTQ.

Ils ont envoyé le message que les élèves et le personnel queer n'avaient pas d'importance [...]. [Katherine Gagne] n’a vraiment pas réussi à faire preuve de leadership lors de cette motion , précise Eric Bell.

Elle doit être tenue responsable en tant que présidente , lance-t-il.

Pour sa part, le directeur à l’éducation, Greg Enion, a tenu à préciser que ce vote ne signifie pas la fin des célébrations de la Fierté, que ce soit au sein de la division scolaire ou au sein de chaque école .

Dans un message transmis à tout le personnel de la Division des écoles publiques de Regina, Greg Enion a mentionné qu’il enverrait la question à l’administration dans le but de clarifier et de donner une orientation plus précise sur la façon de célébrer le mois de la Fierté.

Avec les informations d’Ethan Williams