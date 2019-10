Le français prisé des Chinois dans la région de Toronto

Le piano à queue est mis en évidence dans la maison des Jiang pour permettre à Antian de s'exercer. Photo : Radio-Canada / Sa Liu

Il y a beaucoup de pièces françaises et, quand j’apprends l’histoire de la musique, il y a des mots en français et je voulais comprendre, comme doucement, lentement ou fort , raconte-t-elle dans un français avec un accent prononcé, mais presque sans faute.

Antian Jiang s'exerce au piano depuis l'âge de 5 ans. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Antian étudie à l’Alliance française de Toronto, qui a un campus à Markham.

D'année en année, il y a une augmentation de 10 à 15 % du nombre d’étudiants et de 80 à 85 % sont des Asiatiques. Jean How, directeur du campus de Markham de l’Alliance française

Selon les statistiques de 2011, la ville de Markham avait la plus forte proportion de minorités visibles du Canada. Elles représentaient 72,3 % de la population. Plus de la moitié était d’origine chinoise et plus d’un quart, d’origine sud-asiatique.

C’est vrai qu’il y a beaucoup de Chinois à Markham, mais il y a plus que ça. Ils veulent vraiment apprendre le français , soutient Jean How, directeur du campus de Markham de l’Alliance française.

William Liu, 15 ans, apprend le français en plus du japonais. Il parle aussi mandarin et anglais. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Parmi les étudiants, William Liu, 15 ans, raconte comment il a commencé à apprendre le français il y a 5 ans.

Pour la communauté asiatique, je pense qu’en général l'éducation c'est important. Mes parents savent l'importance de maîtriser plusieurs langues, j'ai une soeur qui habite à Montréal et, parce qu'elle peut parler le français, c'est plus facile pour elle de trouver un emploi.

La mère d’Antian corrobore.

Si ma fille parle français couramment, elle pourra travailler dans la fonction publique et avoir un emploi bien rémunéré , espère-t-elle.

Bilinguisme payant

Un rapport du Conference Board du Canada, publié en avril, montre que les bilingues anglais et français ont une longueur d'avance sur le marché du travail hors Québec.

Ils décrochent de meilleurs emplois et génèrent près de 135 milliards de dollars au produit intérieur brut canadien.

Le directeur général des cinq campus de l'Alliance française de Toronto, Jean Grenier-Godard, est convaincu que les Asiatiques réalisent pleinement le potentiel professionnel et économique du bilinguisme.

Le directeur du campus de Markham, Jean How, reçoit la visite du directeur général de l'Alliance française, Jean Grenier-Godard. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Il est toutefois d’accord avec Jean How sur le fait que les Chinois se démarquent particulièrement dans leur intérêt à apprendre le français par rapport à d’autres communautés culturelles, qui n’affluent pas en aussi grand nombre dans les autres campus de son école situés dans des secteurs à forte immigration.

Au Canada, c’est français et anglais, donc ils font les deux et non pas l’un ou l’autre. Il y a cette vraie volonté d'être complet. Pour eux de parler les deux langues, c'est un signe de meilleure intégration. Jean Grenier-Godard, directeur général de l’Alliance française

Sa Liu est arrivée de Chine en 2006. Sa fille unique, Antian Jiang, est née en 2007. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Quand les parents d'Antian ont quitté la Chine il y a 13 ans, ils souhaitaient un avenir sans limites pour leur fille née un an après leur arrivée au Canada.

Pour eux, de la voir maîtriser le français, même en milieu anglophone à Toronto, symbolise la pleine réalisation de leur rêve canadien.