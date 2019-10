Le producteur de cannabis CannTrust met à pied 140 employés

Les 140 mises à pied doivent avoir lieu graduellement à partir de la fin du mois d'octobre, et ce, d'ici la fin de l'année.

CannTrust espère ainsi épargner jusqu'à 400 000 $ par mois.

Toutefois, la compagnie estime qu'elle devra verser jusqu'à 800 000 $ en indemnités de départ si les employés ne sont pas rappelés au travail d'ici 35 semaines.

Il s'agissait d'une décision difficile, mais il faut que notre main-d'oeuvre reflète les exigences actuelles de notre entreprise , explique Robert Marcovitch, PDG intérimaire de CannTrust.

CannTrust tente de ravoir son permis

CannTrust a révélé en juillet dernier que Santé Canada avait trouvé des plants cultivés illégalement à sa serre à Pelham, en Ontario, menant à la suspension de son permis de culture en septembre dernier.

La compagnie a depuis congédié son PDG, en plus de forcer le président de son conseil d'administration à démissionner.

CannTrust espère maintenant récupérer son permis de Santé Canada.

La compagnie dit avoir soumis à l'agence fédérale le 21 octobre un plan contenant des correctifs et s'attend à avoir mis en place toutes les mesures proposées d'ici la fin du premier trimestre de 2020.

Ce plan prévoit notamment plus de formation pour le personnel et une gouvernance renforcée ainsi que la destruction de plants de cannabis non autorisés d'une valeur de 77 millions de dollars.