La Rimouskoise Camille Fiola-Dion, athlète montante

L’équipe canadienne a retrouvé son billet pour les Jeux olympiques en remportant l’or aux Jeux panaméricains de Lima, au Pérou. Une partie de l’équipe se rendra donc au Japon l’été prochain.

Les 12 membres de l’équipe s’entraîneront ensemble et pourront faire leurs preuves lors de périodes d’entraînement et de compétitions au cours des prochains mois.

L'équipe canadienne de natation artistique sur le Podium des Jeux panaméricains de Lima, le 31 juillet 2019, après avoir obtenu sa place aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Plus une équipe s’entraîne souvent ensemble, plus on commence à se connaître, on est capables de performer (sic) ensemble, ça nous donne un avantage , observe la Rimouskoise Camille Fiola-Dion, qui fait partie des 12 candidates aux Olympiques.

C’est encore dans 11 mois, donc je me concentre sur les compétitions cette année , ajoute la jeune femme. Si j’ai le bonus à la fin, je vais être super contente. Si je ne l’ai pas, au moins j’aurai participé toute l’année avec l’équipe. On verra lorsqu’on sera rendues là.

L’équipe amorce une tournée nationale, où elle visitera des clubs de natation dans des villes comme Winnipeg et Saint-Jean de Terre-Neuve. Elle sera de passage à Rimouski en juin prochain, selon Camille Fiola-Dion, qui se réjouit de pouvoir alors montrer sa ville aux autres membres de l’équipe.

Avec les informations de René Levesque