La Fédération des francophones de Saskatoon veut être plus visible

[Nos membres] cherchent une reconnaissance politique symbolique de la communauté majoritaire par rapport à la francophonie à Saskatoon , explique le président de la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS), Dustin McNichol.

Dans son plan stratégique 2020-2025, la FFS Fédération des francophones de Saskatoon souhaite entre autres améliorer la visibilité de la communauté fransaskoise parmi les événements tenus par la « majorité » anglophone de Saskatoon.

Ça signale que les membres sont heureux avec notre programmation en français, qui est axée sur la communauté francophone et nos membres francophones , souligne Dustin McNichol.

La participation de la FFSFédération des francophones de Saskatoon à des événements, comme le Festival Folk, est d’ailleurs dans la mire de M. McNichol.

D’autre part, les membres de la Fédération ont aussi convenu de mettre sur pied un réseau de parents de jeunes en immersion francophone de Saskatoon.

Rentabilité du Relais

La rentabilité de la salle communautaire Le Relais continue de préoccuper la FFSFédération des francophones de Saskatoon .

L’organisation dit avoir fait face, au cours de la dernière année, à un manque à gagner de 5000 $, parce qu'elle éprouve des difficultés à louer cet espace au cours de la semaine.

Cela dit, les états financiers présentés à l'assemblée générale annuelle montrent que l’organisme a terminé l’exercice financier 2018-2019 avec un surplus de 53 910 $. « Tout est beau », déclare la trésorière de la FFS, Monique Potié.

Par ailleurs, les membres de la FFS ont élu plusieurs membres sans opposition.

En septembre dernier, une tentative pour tenir l’ AGA assemblée générale annuelle de la Fédération des francophones de Saskatoon a échoué, parce qu’il n'y avait pas le quorum nécessaire.

Cette fois-ci, le directeur général de la FFSFédération des francophones de Saskatoon , Éric Lefol, dit avoir mis les bouchées doubles pour s’assurer de la tenue de l’assemblée.

On a fait beaucoup d'appels. On a envoyé des courriels de rappels. On a fait toutes sortes de notes pour dire attention, c’est la semaine prochaine, c'est dans deux jours, c’est aujourd'hui! , indique M. Lefol.

Avec les informations d’Omayra Issa et d’Alexis Lalemant