Une insulte à caractère raciste force l’UQO à congédier un employé

L’incident se serait produit à la cafétéria du campus de Gatineau vers 15 h 30, mercredi, alors que Mame Faty Tall, une étudiante de 23 ans, se serait plainte de son repas à un employé. C’est à ce moment que ce dernier l’aurait violemment insultée devant une cinquantaine d'étudiants.

Il m’a humiliée devant tout le monde. Il m’a traitée de sale noire [et il a dit :] ‘’Si tu n’es pas contente, tu retournes à ton ostie de pays de marde. Tu quittes ici, tu n’as rien à dire’’ , a raconté Mme Tall lors d’une entrevue à Radio-Canada.

Il a eu des signes d’insultes comme je n’en ai jamais vu. Je croyais qu’il allait me frapper. Mame Faty Tall, étudiante

L'étudiante de 23 ans dit être bouleversée par ces événements et déposera une plainte contre l'UQO et le concessionnaire alimentaire.

Je me sens délaissée, je me sens sale. Je sentais que je n’étais pas la bienvenue ici. Je me sens étrangère, carrément. Et je suis meurtrie. Je suis seule, je n’ai pas de famille, je n’ai rien , décrie Mme Tall qui est une étudiante internationale.

L'université confirme que l'incident s'est produit à la cafétéria du pavillon Alexandre-Taché. Des mesures ont immédiatement été prises contre l’employé qui a été « congédié sur-le-champ ».

Jeudi, cette personne n’était plus à l’emploi du concessionnaire alimentaire, mais l’enquête interne se poursuit , a indiqué le directeur des communications, Gilles Mailloux.

M. Mailloux ajoute que l'institution n'a aucune tolérance pour ce genre de comportement.

L'étudiante juge qu'il n'y a pas suffisamment de mesures à l'UQO pour contrer le racisme sur le campus.

Plus de détails à venir