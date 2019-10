L'Ontario va bannir la promotion du vapotage dans les dépanneurs

Face à la popularité grandissante du vapotage chez les jeunes et ses dangers, le gouvernement de Doug Ford doit interdire toute publicité de produits de vapotage dans les dépanneurs et les stations-services à partir du 1er janvier.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a confirmé la mesure par communiqué vendredi matin.

Seules les boutiques spécialisées dans le vapotage pourront continuer à en faire la promotion, selon la nouvelle directive provinciale.

Plusieurs cas de maladies pulmonaires liés au vapotage ont été signalés au pays récemment. Aux États-Unis, plus de 30 décès et des centaines de cas de complications médicales ont été attribués à cette pratique, sans que les autorités en identifient la cause exacte.

Vapoter n'est pas sans risque et les possibles effets à long terme du vapotage demeurent incertains , souligne la ministre Elliott.

Interdire la promotion des produits de vapotage dans les magasins de vente au détail aidera à empêcher que les jeunes soient exposés à la promotion et influencés par celle-ci dans les commerces de détail. Christine Elliott, ministre de la Santé

Volte-face

Il s'agit d'une autre volte-face pour le gouvernement de Doug Ford, qui avait annulé une interdiction similaire planifiée par le précédent gouvernement libéral devant entrer en vigueur en juillet 2018.

De son côté, la ministre Elliott indique que sa décision de bannir la promotion du vapotage dans les dépanneurs fait suite à des « consultations » menées auprès d'experts et de familles et les nouvelles recherches sur le sujet.

Les dépanneurs n'ont pas le droit de vendre des produits du tabac à des mineurs.

Toutefois, le gouvernement veut y interdire toute promotion du vapotage pour que les jeunes soient exposés le moins possible à cette pratique.

Les boutiques de vapotage sont accessibles seulement aux consommateurs de 19 ans et plus, fait valoir la ministre Elliott.

La porte-parole du NPD en matière de santé France Gélinas affirme que le gouvernement Ford « reconnaît finalement son erreur ». Doug Ford a ouvert tout grand la porte à l'industrie du vapotage et les conservateurs tentent maintenant désespérément de nettoyer le dégât qu'ils ont causé , dit-elle.

Selon Mme Gélinas, le gouvernement doit aller plus loin et bannir les liquides de vapotage aromatisés, en plus de limiter les quantités de nicotine contenues dans les produits de vapotage.