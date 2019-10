Deux arrestations en lien avec les 39 victimes trouvées dans un conteneur

Les suspects, un homme et une femme âgés tous deux de 38 ans, ont été arrêtés à Warrington, dans le nord de l'Angleterre. Ils sont suspectés d'homicide involontaire et de traite de personne.

Le conducteur du camion qui est allé chercher le conteneur au port britannique de Purfleet, sur la Tamise, est aussi détenu par la police d'Essex. Il est soupçonné de meurtre. Selon la presse britannique, il s'agit de Mo Robinson, âgé de 25 ans.

La police d'Essex a indiqué jeudi que les victimes, 31 hommes et 8 femmes, étaient vraisemblablement d'origine chinoise. Ils sont probablement tous morts de froid, puisque la température dans de tels conteneurs peut atteindre -25 °C.

Les autorités chinoises n'ont pas confirmé qu'il s'agissait de ressortissants de leur pays.

Les corps des victimes ont commencé à être transférés dans un hôpital voisin, où les premières autopsies doivent avoir lieu vendredi, selon la police. Leur identification formelle sera une partie longue et cruciale de l'enquête , a-t-elle prévenu.

Un enregistreur GPS pourrait fournir des indices

L'enquête sur cette affaire se poursuit, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Belgique, puisque le conteneur frigorifique a transité par le port de Zeebruges, dans le nord de ce pays.

L'entreprise Global Trailer Rentals, basée à Dublin, a confirmé au cours des dernières heures être propriétaire du conteneur réfrigéré où ont été retrouvés les corps. Elle a indiqué l'avoir loué à un client le 15 octobre pour 275 euros (400 $ CA) la semaine.

Elle a aussi précisé que la remorque était équipée d'un enregistreur GPS dont les données seront fournies aux enquêteurs. Ces renseignements s'annoncent précieux pour déterminer où les personnes décédées ont embarqué et si d'autres trajets ont été effectués dans les jours précédents.

Les décès ont provoqué horreur et indignation, ainsi que de nombreux appels à renforcer la lutte contre les filières d'immigration clandestine, aux méthodes de plus en plus risquées face au renforcement des contrôles.