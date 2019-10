Classique Héritage 2019 : le match se joue aussi dans l’assiette

Deux équipes et deux burgers : c’est la logique que suit le propriétaire du Bushwakker Brewpub à Regina, en Saskatchewan. Le gérant proposera deux mets inspirés des Jets de Winnipeg et des Flames de Calgary à l’occasion de la rencontre des deux équipes lors de la Classique Héritage, samedi, à Regina.

Les équipes s'affronteront sur la glace du stade Mosaic de Regina. C’est la première fois qu’un match de Ligue nationale de hockey ( LNHLigue nationale de hockey ) se tiendra dans cette ville.

Cette guerre de burgers est une tradition pour l’établissement, affirme le gérant Grant Frew. Depuis environ 10 ans, pour les matchs de la Ligue canadienne de football qui ont lieu à Regina lors de la fête du Travail, des burgers inspirés par les Blue Bombers de Winnipeg et les Roughriders de la Saskatchewan sont servis. Selon Grant Frew, la popularité du burger le plus vendu prédit l’issue du match.

Composition des deux burgers

Le burger des Jets est fait à partir de viande de bœuf et de bison, lequel sera couvert de fromage provolone et de mayonnaise avec de la moutarde de Dijon. Pour celui des Flames, c’est un burger de bœuf avec de la sauce barbecue et des oignons.

La question est maintenant de savoir si la popularité du burger le plus vendu prédira l’issue du match à nouveau.

D’après Grant Frew, beaucoup de Réginois encourageront les Jets lors du match samedi.

Les Jets rencontreront les Flames samedi à 21 h, heure centrale.