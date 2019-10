Une entente de 8 ans pour le syndicat des pompiers de Rivière-du-Loup

À l’avant : Stéphane Arbour (président du syndicat des pompiers), Sylvie Vignet (mairesse) et Éric Bérubé (directeur du Service de sécurité incendie). À l’arrière : Jonathan Daraîche (capitaine à la prévention au Service de sécurité incendie), Denis Lagacé (directeur général par intérim et directeur des ressources humaines de la Ville) et Denis Morissette (vice-président du syndicat des pompiers)

Photo : collaboration Ville de Rivière-du-Loup