Toronto devrait renforcer sa cybersécurité pour éviter une brèche « dévastatrice »

La vérificatrice municipale de Toronto met les élus en garde contre le risque posé par le piratage informatique et le vol de données, affirmant que la Ville doit faire plus pour protéger les 4700 téraoctets de données sur ses serveurs.

Une brèche pourrait avoir un impact dévastateur , affirme Beverly Romeo-Beehler dans un rapport dont le comité municipal de vérification des comptes doit débattre, vendredi.

Le rapport de Romeo-Beehler contient des recommandations confidentielles pour les élus afin de renforcer la cybersécurité.

Nombre de villes canadiennes ont été victimes de fraudeurs informatiques au cours des dernières années.

À Saskatoon, par exemple, des fonctionnaires ont versé plus de 1 million de dollars plus tôt cette année à un imposteur qui se faisait passer par courriel pour le dirigeant des finances d'une compagnie de construction avec laquelle la Ville faisait affaire.

Ottawa s'est retrouvé dans une situation similaire, transférant à l'été 2018 130 000 $ à des fraudeurs qui avaient utilisé un faux compte courriel pour se faire passer pour le directeur municipal.

L'expert en cybersécurité Kevvie Fowler de la firme Deloitte souligne que les municipalités gèrent beaucoup d'argent et des données désirables pour les pirates, que ce soit les renseignements bancaires et hypothécaires de résidents, des certificats de naissance et de décès et des numéros d'assurance sociale.

Pour un cybercriminel, [les villes] sont des cibles , affirme-t-il.

Pour lui, en plus de protections informatiques renforcées, les municipalités doivent investir dans la formation de leurs employés, en plus de se doter d'un plan d'urgence en cas de brèche.