Elizabeth May ne compte pas être cheffe du Parti vert dans quatre ans

Je pense qu'il est très peu probable que je sois la cheffe du Parti vert dans le cadre d'une prochaine élection si l'échéancier tourne autour de quatre ans , a dit Mme May, lors d'une conférence de presse à son bureau de circonscription jeudi.

En cas d’élections anticipées, elle assure qu’elle mènera toutefois la campagne en tant que cheffe. Au-delà, elle estime que cela ne servirait pas les intérêts du parti.

Ce n'est pas comme si j'étais cheffe du Parti vert parce que j'aime être cheffe du Parti vert. J'aime le Parti vert et c'est un service [que je rends]. À court terme, il est très important pour la santé du parti que je continue en tant que cheffe , a-t-elle fait valoir.

La décision sera toutefois concertée, puisqu’elle compte consulter les deux autres députés verts élus lundi, Paul Manley, dans Nanaimo-Ladysmith et Jenica Atwin, dans Fredericton.

Liste de demandes

Mme May a profité de cette conférence de presse pour exprimer au premier ministre Justin Trudeau ses doléances pour que les députés de sa formation votent avec son gouvernement.

La cheffe du Parti vert souhaite que le premier ministre désigné s’engage fermement vers la réduction des gaz à effet de serre d’ici la conférence de Santiago sur les changements climatiques, qui aura lieu en décembre, ou encore qu’il prenne des mesures pour interdire le plastique à usage unique.

Dans une lettre adressée à Justin Trudeau – et aux autres chefs de parti – et publiée jeudi, Mme May qualifie l'action contre le changement climatique comme étant la « plus importante » question à laquelle la nouvelle Chambre des communes est confrontée. Elle l'invite à créer un groupe d'experts interne avec tous les chefs de parti.

Auquel cas, Mme May assure qu’elle ne soutiendrait pas le gouvernement libéral.

Nous ne pouvons pas donner notre confiance à un gouvernement qui n'a pas d'objectif climatique fondé sur des données scientifiques et conforme à ce que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dit que nous devons faire. Elizabeth May, cheffe du Parti vert

Mme May a rappelé que d'autres partis politiques fédéraux ont proposé d'instaurer l'assurance-médicaments. Photo : Reuters / POOL New

L’assurance médicament fait aussi parti des sujets que les verts veulent mettre en avant. Mme May rappelle dans sa lettre que les programmes électoraux du Parti libéral, du Nouveau Parti démocratique et du Parti vert promettaient d'instaurer un régime d'assurance-médicaments. Pour ce faire, elle suggère que les partis collaborent afin d'accélérer la mise en place d'un programme national.

Enfin, la cheffe propose la création d'un comité sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues, dans le but d'adopter les recommandations du rapport de l'enquête nationale.

Bien qu'elle reconnaisse qu'il s'agit d'une question plus « difficile », Mme May insiste aussi pour une réforme électorale et suggère un mode de scrutin par ordre de priorité comme solution de rechange au système uninominal à un tour existant.

Avec les informations de CBC et de La Presse canadienne