Quatre conseils pratiques pour devenir député fédéral en Alberta

1. Être un homme

L’Alberta est un cancre au chapitre de la parité au parlement. Entre 2008 et 2015, les Albertains ont envoyé à Ottawa en moyenne 87 % d’hommes. La seule province à avoir fait pire est la Nouvelle-Écosse.

La situation des politiciennes albertaines n’est guère plus reluisante à la lumière des résultats du scrutin de lundi. Un siècle après avoir obtenu le droit de représenter ses pairs au parlement, seules 6 Albertaines ont réussi l'exploit sur un total de 34 circonscriptions en Alberta. 18 %, c’est encore bien loin de la zone paritaire.

La conciliation travail-famille est souvent évoquée comme un frein à l’engagement politique des femmes. L’Alberta est d’ailleursla championne des mères au foyer.

Non seulement les femmes sont moins nombreuses à briguer un siège, mais comme Radio-Canada l’a démontré, elles se retrouvent en plus, bien malgré elles, dans des circonscriptions plus difficiles à gagner.

Mentions spéciales L’Albertaine Michelle Rempel, réélue pour un troisième mandat lundi, une voix forte du mouvement conservateur au pays

La victoire de madame Heather McPherson dans Edmonton-Strathcona, seule brèche néo-démocrate dans l’océan conservateur qu’est l’Alberta

2. Ne pas être autochtone

Si tous les élus autochtones du dernier scrutin s’étaient présentés sous la même bannière politique, ils ne pourraient pas être reconnus comme un parti officiel au parlement, par manque de sièges. Avec seulement 10 élus d’un océan à l’autre, la représentation autochtone est, au moins, stable.

Mais c’est une bien mince consolation à l’heure de la réconciliation, car le fossé de la représentation est ici encore plus profond. Un Albertain sur quinze revendique une identité autochtone et pourtant, aucun n’a mérité la confiance de ses concitoyens lundi. La réalité des autochtones en Alberta se caractérise toujours par la marginalisation.

Mentions spéciales Katherine Swampy de la Nation de Samson Crie a récolté plus de 20 % des votes dans Edmonton-Centre

La métisse Maggie Farrington a terminé deuxième dans Fort McMurray–Cold Lake

3. Avoir étudié à l’université

La très grande majorité des Albertains qui siégeront aux communes ont un diplôme universitaire. Devant la maîtrise en administration des affaires (MBA) et le droit, le programme qui se retrouve le plus souvent dans leur curriculum vitae est sans surprise les sciences politiques. Ils sont plus du quart à les avoir étudiés.

Qu’ont-ils fait, tous ces élus, avant de solliciter votre vote? Plusieurs étaient déjà proches de l’arène politique comme Garnett Genuis, Damien Kurek et Tim Kmiec qui ont tous trois travaillé dans le bureau d’un autre élu. On compte aussi deux agents immobiliers, trois journalistes, deux fonctionnaires et deux enseignants.

Mentions spéciales Le fermier Gerald Soroka dans Yellowhead

Blaine Calkins dans Red Deer - Lacombe qui, après des études en biologie, a travaillé comme gardien de parc

4. Être conservateur

En Alberta, si votre nom se rend jusque sur un bulletin de vote, c’est la couleur de votre parti qui fera toute la différence. Alors qu’ailleurs au pays, certaines circonscriptions pivots étaient le théâtre d’une chaude lutte à trois, en Alberta, les conservateurs ont tout raflé, à l’exception d’une seule circonscription.

Dans la province, 32 des 33 élus conservateurs ont reçu plus de la moitié des votes exprimés et plus du quart de ces circonscriptions ont même été remportés avec au-delà de 80 % des appuis populaires.



Le conservateur aux assises les plus fragiles est James Cumming et ses 42 % des voix dans Edmonton Centre. L’ancien président de la chambre de commerce de la capitale, diplômé de Harvard, s’opposait au Franco-Albertain Randy Boissonnault.

Et justement, cette opposition, elle existe bel est bien dans la province de l’or noir, même si la diversité d’opinion n'apparaît pas clairement sur la carte des résultats électoraux.

Si les députés avaient été choisis par un scrutin proportionnel lundi, l’Alberta aurait envoyé cinq libéraux à Ottawa soit un de plus qu’en 2015.

La province, qui a élu un gouvernement néo-démocrate majoritaire lors des élections provinciales de 2015 avant de revenir à ses amours et de choisir le Parti conservateur uni cette anée, aurait fait confiance à quatre candidats de Jagmeet Singh pour défendre ses intérêts au fédéral lundi.



Et une semaine après le passage de Greta Thunberg à Edmonton, l’Alberta aurait même fait élire un député vert avec un scrutin proportionel.