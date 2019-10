Plus de collaboration dans l'espoir d'améliorer le réseau de la STTR

La responsable du comité citoyens du transport de Trois-Rivières, Hélène Gauron, est sortie souriante de sa rencontre avec le maire et des représentants d'autres organismes qui a duré environ une heure. Il y a de bonnes idées qui en sont sorties, ça valait la peine de faire la démarche.

Son comité se bat depuis des mois pour que la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) revoie son nouveau réseau d’autobus mis en place en juillet. C'était la première fois que le comité rencontrait officiellement le maire.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche et la responsable du comité citoyen du transport de Trois-Rivières, Hélène Gauron, se sont rencontrés jeudi avec des représentants d'organismes tels que la Démarche des premiers quartiers et l'Association québécoise des retraité(es) des secteurs public et parapublic (AQRP). Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

À la lumière des discussions, trois pistes de solutions ont été trouvées. Le maire nous les a expliquées à la sortie de sa rencontre.

Entamer une discussion avec la députée fédérale pour faciliter un « financement opérationnel » du transport collectif. Améliorer la communication entre la STTR Société de transport de Trois-Rivières et le comité citoyen sur le transport. Nommer un représentant du comité citoyen du transport de Trois-Rivières au conseil d’administration de la STTR Société de transport de Trois-Rivières .

Vers des changements au réseau

Le maire de Trois-Rivières affirme que des changements seront amenés au réseau d’autobus.

On s'en va vers l’aboutissement d’un réseau qui va convenir le plus possible aux satisfactions de tous. Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Le maire Jean Lamarche affirme que des stratégies seront mises en oeuvre pour aider à améliorer le nouveau réseau de transport. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

On est dans une démarche de conciliation, il y a, dans une certaine mesure de la réticence au changement, il y a aussi de l’adaptation de part et d’autre et il y a des carences, c’est là-dessus qu’il faut travailler , a déclaré Jean Lamarche.

On fait tout pour que ça s’améliore, parce que c’est évident que notre réseau est malade. Hélène Gauron, responsable du comité citoyen du transport de Trois-Rivières

La responsable du comité citoyen du transport de Trois-Rivières, Hélène Gauron, était ravie de sa rencontre avec le maire Jean Lamarche. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

La responsable du comité citoyen du transport de Trois-Rivières, Hélène Gauron, sait que le réseau sera long à remettre sur pied, mais elle est optimiste quant à la possibilité qu’il soit amélioré pour mieux répondre aux besoins des usagers.

Les doléances du comité citoyen

Le comité citoyens du transport de Trois-Rivières voulait notamment demander au maire d’augmenter le montant versé à la STTRSociété de transport de Trois-Rivières . Le budget annuel de la société de transport est d’environ 15 millions de dollars, dont 5 millions qui proviennent de la Ville.

Le comité souhaite aussi que le maire fasse pression sur la STTRSociété de transport de Trois-Rivières pour que les circuits d’autobus commencent plus tôt, notamment pour que les usagers puissent arriver à l’heure à leur travail et que certains circuits terminent plus tard.

Il demande à ce que des ajustements soient faits pour aider les aînés qui ont souvent une plus grande distance à marcher qu’avant pour se rendre aux arrêts d’autobus.

Les membres du comité trouvent aussi illogique que la STTRSociété de transport de Trois-Rivières ait pris le virage technologique, mais que la couverture cellulaire ne soit pas bonne partout sur le territoire.

Hélène Gauron a annoncé au maire que son comité a mené un sondage auprès de 911 personnes et que 809 disaient ne pas être satisfaits du nouveau réseau.