L'audience d'arbitrage des deux policiers Bathurst pourrait se poursuivre

L’arbitre Joël Michaud rendra une décision écrite d’ici le 6 novembre à savoir si les audiences d’arbitrage des deux policiers de Bathurst se poursuivront ou non.

Jeudi, lors de cette septième journée d'audience, les discussions semblaient tourner autour de cette question : l’arbitre a-t-il suffisamment d’éléments en main pour prendre une décision sur le sort des deux policiers ou d’autres témoignages sont-ils nécessaires?

Après les différentes délibérations, l'arbitre Joël Michaud a décidé de prendre plus de temps pour décider si le chef de police de Bathurst a présenté suffisamment de preuves pour que l'audience passe à l'étape suivante, soit celle des témoignages des policiers Patrick Bulger et Mathieu Boudreau.

Selon l'avocat Basile Chiasson, il y a suffisamment de preuves jusqu’ici pour faire en sorte que les policiers Boudreau et Bulger offrent, s’ils le veulent, leur point de vue sur les circonstances de l’intervention policière du 12 janvier 2015, qui a mené à la mort de l'homme d'affaires Michel Vienneau.

Basile Chiasson a énuméré plusieurs éléments des témoignages et du rapport d’enquête de la GRC qui, selon lui, démontrent que les policiers ont commis un bris au code de conduite. Il estime par exemple que les policiers auraient pu simplement approcher Michel Vienneau en s’identifiant et en lui disant qu’ils voulaient lui parler, et ce, avant qu’il ne s’assoie dans l’auto.

L'avocat T.J .Burke soutient que le policier Boudreau n’a pas enfreint le code de conduite en tirant sur le véhicule de Michel Vienneau, car il y avait une menace évidente, dit-il, alors que l’auto fonçait vers le policier Bulger.

Burke fait valoir que même si les policiers étaient en civil, assez d’éléments montraient qu’ils étaient policiers : comme l’insigne, l’arme et les lumières sur le véhicule banalisé.

Avec les informations de François Vigneault et de Shane MaGee de CBC