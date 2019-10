5 mesures du budget qui toucheront le portefeuille des Albertains

1. Augmentation des droits de scolarité à l'université

Le gel des droits de scolarité mis en place par le gouvernement néodémocrate sera levé pour l'année universitaire 2020-2021, ce qui se traduira en une augmentation de jusqu'à 10 % pour certains étudiants.

Les crédits d'impôts sur les droits de scolarité seront également annulés, ce qui permet au gouvernement de garder environ 20 millions de dollars pour l'exercice financier de 2019-2020.

2. Plus pour les familles, moins pour d'autres

À partir de juillet 2020, les familles pourront garder plus d'argent dans leurs poches grâce au nouveau programme d'Allocation albertaine pour les enfants et les familles. En vertu de celui-ci, chaque famille pourra recevoir un montant pouvant atteindre 5120 $ selon son revenu, lorsque celui-ci se situe en-dessous de 61 000 $, et selon le nombre d'enfants.

Cette nouvelle allocation est née de la fusion de deux programmes actuels : l'allocation canadienne pour les enfants et le programme albertain de crédits à l'emploi pour les familles. Le gouvernement promet néanmoins dans son budget 2019 que la mesure est loin d'être superficielle : « Une famille avec deux enfants pourra recevoir jusqu'à 593 $ de plus par année, alors qu'une famille avec quatre enfants pourra recevoir jusqu'à 889 $ par année ».

Les montants alloués par d'autres programmes sont maintenus sans toutefois être indexés à l'inflation, ce qui inclut les programmes du Revenu garanti pour les personnes sévèrement handicapées (AISH), l'Allocation albertaine pour les aînés (Alberta Seniors Benefit) et le programme d'Assistance au revenu et aux besoins spéciaux (Income Support and Special Needs Assistance).

3. Taxer les loisirs

Pour renflouer les coffres de l'État, le gouvernement Kenney ajoute le montant de plusieurs taxes et services gouvernementaux.

Une taxe sur le vapotage est aussi envisagée par le gouvernement Kenney pour le budget 2020-2021.

4. Réduction en infrastructures

Le gouvernement prévoit faire des économies de 200 millions de dollars sur quatre ans en réduisant le budget de l'entretien des routes et des infrastructures de 18 millions de dollars.

En ce qui concerne d'autres projets d'infrastructure majeurs, le budget maintient des engagements de la plateforme conservatrice. Par exemple la construction de l'hôpital d'Edmonton sera achevée mais seulement en 2030 et le Centre de cancer de Calgary sera rénové. Le financement des lignes de train rapide (LRT) à Edmonton et Calgary est maintenu mais reporté après l'exercice financier de 2022-2023.

5. Des impôts modifiés

L'Alberta suspendra l'indexation des crédits d'impôt non remboursables et des seuils de tranche d'imposition, les montants de 2019 étant reportés pour les années d'imposition 2020 et suivantes. Autrement dit, le montant à l'abri de l'impôt ne suivra pas le cours de l'inflation, ce qui diminue le montant que les Albertains garderont dans leurs poches.