Les souvenirs du premier titre des Raptors à la portée des amateurs

Embrassé par les plus grands du basketball comme Michael Jordan et Lebron James, il fait figure d’attraction principale de l’exposition mise sur pied par les Raptors. Le trophée trône dans toute sa splendeur au centre d’une réplique du vestiaire de l’équipe torontoise qui a remporté son tout premier titre en 25 ans d’existence l’été dernier.

L’expérience immersive met également en vedette des maillots portés par des joueurs des Raptors comme Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Kyle Lowry et Fred VanVleet en finale ainsi qu’une réplique de la bague remise aux champions de la NBA. Les amateurs peuvent aussi se prendre en photo devant une bannière de championnat identique à celle qui a été dévoilée mardi lors d’une cérémonie précédant le match d’ouverture de la nouvelle saison contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

L’expérience met également en vedette des maillots portés par des joueurs des Raptors comme Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Kyle Lowry et Fred VanVleet en finale. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Dans les autres pièces de l’exposition, il est possible de voir des ballons qui ont été utilisés lors des demi-finales et de la finale de la NBA. Le trophée remis aux champions de l’Association de l’Est est aussi exposé. Les Raptors avaient dû se défaire des Bucks de Milwaukee en six parties pour le gagner et ainsi accéder à la finale contre les Warriors de Golden State.

Des vidéos des meilleurs moments de la conquête des Raptors sont présentées tout au long de la visite. Les amateurs sont finalement invités à enregistrer un témoignage de leur expérience lors des dernières séries. Leurs anecdotes seront ensuite jouées dans les haut-parleurs de l’exposition jusqu’à ce qu’elle ferme ses portes à la mi-novembre.

Les partisans doivent avoir téléchargé l’application mobile de l’équipe et s’y être enregistrés pour profiter d’une entrée gratuite. Jusqu’à quatre personnes peuvent s’enregistrer sur une même application.