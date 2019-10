Les verts établissent leurs priorités pour collaborer avec le gouvernement minoritaire

Dans une lettre envoyée au premier ministre Justin Trudeau, la chef du Parti vert du Canada Elizabeth May liste les priorités sur lesquelles elle souhaite travailler avec les autres partis à Ottawa.

Elle demande que le gouvernement agisse rapidement pour faire passer de 30 à 45 % la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada d'ici 2030, par rapport aux émissions de 2005.

La chef des Verts donne au premier ministre jusqu'au 2 décembre pour agir, soit avant la prochaine conférence sur le climat à Santiago, au Chili. Elle n’hésitera pas à faire tomber le gouvernement s’il ne revoit pas ses cibles de façon sérieuse, a-t-elle déclaré.

Pour nous, c’est une question fondamentale et morale. On doit protéger le climat, et c’est peut-être la seule façon de pousser Trudeau vers une cible responsable. Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada

Elle veut aussi faire avancer des priorités communes avec les autres partis. Elle mentionne le régime universel canadien d'assurance-médicaments, la crise des opioïdes, la santé mentale, les droits des Premières Nations et la réconciliation.

Elle souhaite reprendre les discussions entourant la réforme électorale. Elizabeth May entend talonner Justin Trudeau pour qu'il respecte sa promesse électorale de 2015.

Chef pour combien de temps?

La chef envisage de rester à son poste de leader du parti pour les prochaines élections fédérales si elles sont déclenchées au cours des deux prochaines années.

« J’ai 65 ans, et je souhaite de pouvoir représenter Saanich-Gulf Islands pendant encore 10 ans si c’est possible. Par contre, je crois que c’est mieux d’avoir un plan pour avoir une course à la chefferie du Parti vert, mais pas immédiatement », a-t-elle précisé.

Elle mise à l’heure actuelle sur la formation de son équipe à la Chambre des Communes et sur les négociations à venir avec les autres chefs dans un parlement où siégera un gouvernement minoritaire.