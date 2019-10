Douleurs chroniques : il faut prendre son mal en patience dans la région

En ce moment, on a beaucoup, beaucoup de demandes et la pression est très forte sur les médecins. Donc, c’est pour ça qu’on est en train de revoir la façon de faire. Aussi, on a un nouveau médecin qui est arrivé dans la région qui va venir travailler à la clinique de la douleur. Ça va permettre de dégager du temps pour tout le monde pour faire en sorte qu’on puisse prendre plus de patients en charge , précise l’agente d’information au CIUSSS Amélie Gourde.

Les responsables de l’Association de soutien et d’information face à la douleur estiment que la moitié des gens qui consultent voient leur condition s’améliorer de 30 % à 50 %.

Plus vite une personne obtient les soins nécessaires à sa condition, meilleures sont les chances de diminuer l'impact de la douleur. Au-delà de la prise de médicaments, l’approche est orientée vers la discussion. L’Association invite les gens à parler de ce qu’ils vivent.

Le traitement pharmacologique soulage d’environ 30 % la douleur en général. Pour avoir plus, il faut travailler autrement. Il faut travailler sur notre esprit, notre façon de vivre. Il faut apprendre à autogérer nous-mêmes notre douleur , explique la secrétaire-trésorière de l’Association de soutien et d’information face à la douleur, Marie-Dominique Poirier.

La Semaine régionale de sensibilisation au problème de la douleur persistante se tiendra du 4 au 9 novembre prochain.

D'après le reportage de Mélissa Paradis