Modèle coopératif pour Le Droit : une bonne solution?

Les employés de Groupe Capitales Médias (GCM) souhaitent se tourner vers le modèle coopératif pour sauver leurs six quotidiens en difficulté. Mais est-ce une bonne option pour ces travailleurs? Le président-directeur général du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité répond à nos questions.

Moi, j’y crois , affirme Gaston Bédard, qui fait remarquer qu’en impliquant les employés dans une entreprise, il y a souvent plus de chances d’en faire un succès. Mais ce n’est pas en créant une coopérative que les choses changent et deviennent efficaces ou rentables , souligne-t-il.

Le modèle de gouvernance ne règle pas tout. Ça donne une chance, c’est un levier additionnel, mais après ça il y a tout le plan d’affaires lui-même qui doit être considéré par les travailleurs , explique le PDG.

Le Groupe Capitales Médias, dont fait partie le journal Le Droit, miserait sur une coopérative de solidarité pour chacun de ses six journaux. Pour l’instant, les employés refusent d’en dévoiler les détails, afin de ne pas nuire aux négociations. Mais ce modèle inclurait, entre autres, les employés et les membres de la communauté du journal.

La communauté peut participer à notre projet. Les employés eux-mêmes, d’abord, vont contribuer financièrement à la réussite du projet, et les communautés aussi peuvent le faire dans chacun des marchés de nos six régions. Donc, en soi, c’est un modèle qui permet d’avoir des sources de revenus plus variées , explique un cadre du journal Le Soleil, Gilles Carignan.

Caractéristiques d’une coopérative de solidarité : Cinq membres sont requis pour constituer une coopérative de solidarité. La coopérative regroupe au moins deux de ces trois catégories de membres : utilisateurs : des personnes ou des sociétés qui utilisent les services offerts par la coopérative; travailleurs : des personnes physiques travaillant au sein de la coopérative; soutien : toute autre personne ou société qui a un intérêt économique, social ou culturel dans l’atteinte de l’objectif de la coopérative. Les ristournes sont distribuées aux membres utilisateurs au prorata des opérations effectuées avec la coopérative et aux membres travailleurs en fonction du volume de travail effectué. Les membres de soutien n’ont pas droit aux ristournes. Source : Gouvernement du Québec

Gaston Bédard, du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, explique qu’une coopérative de travail permet aux employés de devenir collectivement propriétaires d’une organisation. Ils ont alors les mêmes règles qu’une entreprise régulière, ils ont une assemblée générale, un conseil d’administration et ont des décisions à prendre en groupe .

Mais il ajoute que les membres travailleurs devront aussi décider des orientations, des priorités et des grandes stratégies de développement de l’entreprise, en plus de gérer les finances pour assurer sa prospérité.

C’est vraiment ça une coop. Ce n’est pas la propriété de quelques investisseurs extérieurs, mais vraiment la propriété collective des gens qui y travaillent et qui la soutiennent , explique M. Bédard.

Pour y adhérer, ajoute-t-il, les travailleurs ou les investisseurs qui souhaitent être membres devront payer une cotisation d’entrée. Par la suite, chaque membre peut décider d’acheter des parts privilégiées, selon les orientations prises par la cohorte.

Est-ce qu’une coopérative peut faire faillite?

Absolument, souligne M. Bédard. Une coopérative, c’est comme une entreprise traditionnelle avec des actifs, des passifs, des revenus et des dépenses. Et on espère un excédent à réinvestir dans la croissance de l’entreprise .

Est-ce que les coopératives sont nombreuses dans le milieu du travail?

Oui, surtout dans le domaine de la foresterie, ils sont champions dans le modèle de coopérative des travailleurs. Les paramédics aussi, il ont plus de 400 employés au Québec et ça fonctionne merveilleusement bien , souligne l’expert en coopérative.

La campagne « Je coopère pour mon journal » a d’ailleurs été lancée au début du mois par les employés du Groupe Capitales Médias. Jusqu’à maintenant, le comité provisoire, qui représente tous les employés syndiqués et non syndiqués de GCMGroupe Capitales Médias , a obtenu des engagements d'une valeur supérieure à 2 millions de dollars afin de reprendre le groupe de presse à l’abri de ses créanciers.

Le comité provisoire est soutenu par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité ainsi que par la Fédération nationale des communications de la CSNConfédération des syndicats nationaux .