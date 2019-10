Des élèves reçoivent la visite de militaires en hélicoptère

C’était une journée hors de l’ordinaire pour les élèves de l'école primaire Vision et de l'ÉcolACTion de Chicoutimi. Jeudi matin, des militaires des Forces armées canadiennes ont atterri avec un hélicoptère de type Griffon directement dans la cour. L’objectif de l’activité était de parler de leur métier et de donner une leçon d’histoire.

C’est une activité que je fais depuis quelques années avec l’école pour parler des vétérans et du jour du Souvenir , explique le capitaine et pilote d’hélicoptère Jean-Benoît Girard-Beauseigle.

Les élèves ont aussi pu visiter l’appareil.

J’ai appris qu’il ne faut pas faire la guerre parce que ce n’est pas bien. Il faut essayer d’aider les gens , lance l’un d’entre eux.

Des visites qui dérangent

Ce genre de journée ne fait toutefois pas consensus. En effet, des militaires indiquent que certains membres du réseau de l'éducation considèrent cette activité comme de la propagande pour l'armée canadienne. D'autres estiment qu’elle fait la promotion de la violence. Le capitaine Jean-Benoit Girard-Beauseigle réfute cet argument.

On est un équipage de recherche et sauvetage, donc, notre but, c'est de sauver des vies. Il n'y a pas juste la guerre. On veut informer les élèves de la chance qu'ils ont de vivre dans un pays comme le nôtre , soutient-il.

La directrice par intérim de l’ÉcolACTion, Caroline Pedneault, est quant à elle très à l’aise avec la présence des militaires dans son école.

On accueille beaucoup de familles de militaires à l'école. On est habitués de voir des militaires en uniforme entrer dans l'école pour venir chercher les enfants , soutient-elle.

Elle affirme aussi que ce type d’activité permet aux élèves d’en apprendre davantage sur les différents emplois offerts par les Forces armées canadiennes.

On travaille à apprendre les métiers et ça inclut aussi le collège militaire , explique Caroline Pedneault.

D’après le reportage de Louis Martineau