Nouvel essai pour tenir l’AGA de la Fédération des francophones de Saskatoon

Le directeur général de l'organisation, Eric Lefol, espère avoir quorum cette fois-ci.

« On a fait beaucoup d'appels. On a envoyé des courriels de rappels. On a fait toutes sortes de notes pour dire “attention, c'est la semaine prochaine, c'est dans deux jours, c'est aujourd'hui!”. Alors, on a quand même pas mal de réponses. On espère qu'on va avoir le nombre, mais bon, vous savez, c'est toujours tributaire des impératifs des uns et des autres », explique-t-il

L'organisme a besoin de la présence de 20 membres individuels ou groupes membres pour avoir le quorum nécessaire pour tenir son assemblée générale annuyelle. En septembre, seulement 15 membres étaient présents.

L’Assemblée générale aura à se prononcer sur le plan stratégique de l’organisme francophone pour la période 2020-2025.

« Le conseil d’administration a approuvé au mois d’août une nouvelle planification stratégique et c’est cette nouvelle planification qui va être soumise ce soir [à l’assemblée générale] », indique Eric Lefol.

Il précise que ce plan est le résultat de consultations communautaires à travers d’un sondage et de réunions publiques.

Sept postes seront aussi à pouvoir au conseil d’administration de l’organisme, dont ceux de vice-présidence et de trésorier.

Avec les informations de Omayra Issa