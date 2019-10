Soccer : les Aigles bleues se tournent avec optimisme vers la prochaine saison

L'entraîneur-chef Mehyar Zekaroui relève malgré tout des aspects positifs et promet de meilleurs résultats la saison prochaine, qu’il commencera avec moins de nouvelles venues que cette année.

La saison est très courte. Quand tu fais un faux pas, ça compte énormément, tu n'as pas une deuxième chance pour te rattraper , constate-t-il.

Mehyar Zekaroui, entraîneur-chef. Photo : Radio-Canada

On était quand même compétitifs dans la plupart des matchs , dit-il. Il y a des matchs où on sentait que les autres équipes étaient supérieures - je parle surtout d'Acadia et Cap-Breton. Mais à l'exception de ces deux équipes, on a eu de très bons matchs.

Malgré la fiche de deux victoires, deux nuls et six défaites, les deux matchs de la fin de semaine contre l’Université du Cap-Breton et l’Université Saint Mary's ne sont pas dénués d’enjeu, insiste Mehyar Zekaroui.

On mérite un meilleur classement, un meilleur pointage total. Ça va être ça, notre priorité numéro un, alors on va jouer nos deux derniers matchs comme on a joué nos derniers , dit l’entraîneur.

Ariane Beauchemin, joueuse des Aigles bleues de Moncton. Photo : Radio-Canada

Ariane Beauchemin, défenseure centrale qui vient de jouer sa première saison chez les Aigles bleues, ajoute qu’il s’agit de la dernière occasion de réunir les joueuses toutes ensemble.

On va surtout essayer d'en profiter avec les filles que c'est la dernière année. On va faire ça le plus agréable pour elles. Et surtout essayer de s'amuser et d'essayer de gagner nos dernières games pour finir ça en beauté , dit-elle.

L'entraîneur Zekaroui envisage déjà avec optimisme la prochaine saison, car il croit qu'il commencera celle-ci avec moins de recrues que cette année. Il salue l'esprit d'équipe de ses joueuses qui a commencé dans le vestiaire et s’est reflété à la fin sur le terrain.

Avec les informations de Mathieu Massé