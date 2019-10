Un premier caucus pour les députés bloquistes de l’Est-du-Québec

Marilène Gill, réélue pour un deuxième mandat dans la circonscription de Manicouagan sur la Côte-Nord, indique que l’ambiance de ce premier caucus était festive, mais sérieuse puisque le parti se prépare déjà pour le début du mois de décembre, quand les élus commenceront à siéger à Ottawa.

On est dans notre circonscription pendant toute la campagne ou presque, dit-elle. Donc, enfin de se voir, de se féliciter, de se connaître un peu mieux, c’est quelque chose qu’on avait envie depuis longtemps.

Marilène Gill entrevoit avec positivisme les quatre prochaines années. En plus de partager la charge de travail avec un plus grand nombre de députés bloquiste, elle affirme qu’une relation de confiance est déjà établie avec son chef Yves-François Blanchet.

On a un accès direct à notre chef, souvent ça facilite les choses. […] Je l’ai trouvé égal à lui-même, au caucus, qu’avant d’être élu. Marilène Gill, candidate élue de la circonscription de Manicouagan

La bloquiste Marilène Gill a été réélue dans la circonscription de Manicouagan. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

La députée d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, tire elle aussi un bilan très positif de son premier caucus.

Celle qui a défait l’ancien député libéral Rémi Massé affirme que les 32 députés élus du Bloc québécois sont revenus sur la campagne électorale et en ont profité pour apprendre à se connaître.

C’était très émotif de revoir certains des candidats aux côtés desquels on avait campagne. Kristina Michaud, députée de la circonscription d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Dans les prochaines semaines, Kristina Michaud souhaite d'abord se concentrer sur la mise sur pied de son équipe et l’installation de ses bureaux de circonscription. Elle sera de retour dès vendredi dans sa région.

Kristina Michaud est la candidate élue dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le député bloquiste de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, se réjouit lui aussi du bilan du caucus.

On a pu rencontrer les nouveaux députés , dit-il. On a pu aussi échanger sur la suite des choses, concernant la possible rentrée en Chambre avant le début du congé des Fêtes.

Le nouveau député de Rimouski–Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, en compagnie du député péquiste de Rimouski, Harold Lebel lors de la soirée électorale. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Au cours des prochaines semaines, Maxime Blanchette-Joncas se dirigera à Ottawa pour recevoir une formation en tant que nouveau député. Il doit également préparer son bureau et rencontrer le député sortant Guy Caron afin d'assurer une bonne transition des dossiers de la circonscription.