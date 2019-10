Greta Thunberg polarise le débat sur les changements climatiques

Après Edmonton et Montréal, la militante Greta Thunberg sera de passage vendredi à Vancouver, où elle s'exprimera devant des manifestants qui veulent attirer l'attention du gouvernement sur la lutte contre les changements climatiques. Comme ailleurs dans le monde, sa venue déchaîne les passions, sur les médias sociaux et dans la rue.

Un discours à Vancouver

La jeune Suédoise est invitée par un mouvement de jeunes militants écologistes vancouvérois, Sustainabiliteens. Ils ont convié Greta Thunberg à s'exprimer à la fin de leur manifestation, à 12 h 30 au centre-ville de Vancouver. Les organisateurs attendent plusieurs milliers de participants, surtout des jeunes, car c'est jour de congé pédagogique pour la majorité des écoles de la Colombie-Britannique.

Dès l'annonce de la venue de Greta Thunberg, les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre. Depuis son discours aux Nations unies en décembre 2018, elle cristallise le débat sur les changements climatiques partout où elle se rend.

Ce qu'elle nous dit est très pur, et c'est basé sur la science, pas sur des croyances , analyse Stephen Cornish, directeur de la Fondation David Suzuki. C'est au coeur de nos valeurs, qu'est-ce qui est mieux pour nos enfants et pour les générations futures?

Elle parle simplement, de manière logique, et ça vient du coeur. Stephen Cornish, directeur, Fondation David Suzuki

Greta Thunberg n'est pas la première adolescente à s'adresser aux Nations unies : il y a eu les canadiennes Severn Cullis-Suzuki en 1992, et Autumn Pelletier en septembre 2019. Cette dernière a d'ailleurs été qualifée de « Greta Thunberg canadienne ».

Autumn Peltier, une jeune militante de la Première Nation Wiikwemkoong, en Ontario, s'adresse à l'Assemblée générale des Nations Unies le 22 mars 2018. Photo : La Presse canadienne / Manuel Elias

Mais aucune d'entre elles n'a eu l'impact que la militante suédoise a sur les foules.

Elles n'ont pas captivé le public , explique Stephen Cornish. Je pense que si sa voix a autant d'impact, c'est parce qu'elle arrive au même moment où les scientifiques nous disent qu'on a juste 10 ans pour changer nos pratiques avant une catastrophe .

Mais sa venue ne plait pas à tout le monde. Éric Paré, un camionneur albertain qui se rend souvent en Colombie-Britannique et qui a déjà travaillé dans l'industrie du pétrole, résume : la manière dont elle présente ses informations, c'est de la manipulation , dit-il. Et je n'aime pas ça. Tout est présenté pour manipuler, aller chercher l'émotion. C'est fake, c'est tout travaillé.

Que quelqu'un arrive chez nous et nous dise comment faire les choses, je n'accepte pas ça , poursuit-il. Il souligne les efforts déployés par l'industrie des sables bitumineux pour décontaminer leurs opérations, et le travail des industries forestières qui replantent des arbres. Elle a choisi le mauvais pays , conclut-il.

Même son de cloche du côté de Carole Diane Gagné, physiothérapeuthe à Nanaimo, et qui s'exprime contre Greta Thunberg sur les médias sociaux. C'est une adolescente courageuse et aventurière , dit-elle, mais je me doute bien que ce n'est pas elle qui se dirige. Elle s'est laissée emporter la vague, et j'aimerais savoir qui est réellement derrière tout cela. (...) Elle est financée, c'est certain. Mais par qui ? Voilà la question.

Son enthousiasme juvénile est agréable, mais pas toujours axé sur l'intelligence. Elle utilise plus un activisme de réaction, pour faire peur. Carole Diane Gagné, résidente, Nanaimo

Détourner l'attention?

Stephen Cornish a déjà entendu cet argument: On entend dire, qui est derrière elle, quel est ce complot? Mais c'est juste pour changer de sujet et pousser les gens à ne pas débattre de la question fondamentale, qui est : quelle planète voulons-nous laisser aux futures générations. Il ajoute que c'est de la désinformation classique, on l'entend tout le temps dans le secteur environnemental.

Selon lui, Greta Thunberg exacerbe la polarisation entre ceux qui ont peur de perdre leur mode de vie actuel, parce qu'ils travaillent ou soutiennent l'industrie du pétrole, et ceux qui ont peur de perdre leur mode vie futur parce qu'il sera affecté par les changements climatiques.

Eric Paré est en partie d'accord : Greta Thunberg a raison , dit-il. Il faut faire un grand changement. Mais on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Ça prend du temps.

Je sais qu'en Alberta ils réagissent par frustration et par peur , dit Carole Diane Sauvé. Mais il va falloir qu'ils apprennent à se redéfinir et diversifier leur économie. Le pipeline c'est pour le court terme.