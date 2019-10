Pas d'entrepreneur pour déneiger Val-Bélair

Dès septembre, la Ville de Québec annonçait qu’elle devait retourner en appel d’offres pour Val-Bélair et les terrains à l’ouest de l’aéroport, désigné comme le secteur du rang ouest.

Les premières soumissions reçues étaient environ 50 % plus élevées que ce qui était anticipé.

Le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, a affirmé jeudi que les nouvelles soumissions reçues étaient encore plus chères. Résultats d’appel d’offre en main, l’opposition calcule que les entrepreneurs demandent environ 1,5 million de plus qu’en septembre pour déneiger ces deux secteurs.

Sans déneigeurs privés, Jean-François Gosselin soutient que la Ville sera incapable d’offrir un service adéquat et qu’elle risque de se faire surprendre par l’hiver qui approche.

Les informations que nous avons, s’il tombe 25 cm de neige demain matin dans ces secteurs-là, on ne peut pas ramasser la neige, c’est grave.

À l’interne

Selon ce qu’avance Québec 21, la Ville de Québec aurait décidé de gérer elle-même le déneigement de ces deux secteurs cette année.

L’administration Labeaume a décidé d’aller en régie avec des employés municipaux, mais à cause de la réorganisation, il manque d’employés. Ça prendrait entre 32 et 35 employés pour ramasser la neige à Val-Bélair dans le secteur et là on n’a pas d’employés parce qu’ils ont été réaffectés.

Questionné à ce sujet, le maire Régis Labeaume n’a pas souhaité commenté, laissant le soin au conseiller responsable du déneigement d’exposer les solutions qui seront mises de l’avant cet hiver.

En fin de journée, il n’avait toujours pas été possible d’obtenir une entrevue avec Jérémie Ernould.

Le service des communications de la Ville de Québec a indiqué qu’il n’y aurait pas de commentaires à ce sujet.