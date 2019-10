Journée internationale du nanisme : comment vit une personne de petite taille?

Connie Lidster est vice-présidente de l’Association des petites personnes du Manitoba (LPM), un organisme qui a pour mission de sensibiliser et d'éduquer la population au sujet du nanisme et d'offrir un soutien social, émotionnel et éducatif aux personnes naines et à leur famille.

Le nanisme est une condition physique permanente et rare qui touche une personne sur 30 000 à travers le monde, selon l’Association des petites personnes du Manitoba.

Connie Lidster a une vie professionnelle au sein du gouvernement, elle est mère de famille, et comme tout adulte, elle fait l’épicerie, fait la cuisine, va au restaurant, etc.

Violet, sa fille de 4 ans va à la garderie, aime jouer à la cuisinette et déborde d’énergie lorsqu’elle est au parc avec ses amis.

Violet Lindster, 4 ans est une personne de petite taille. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Une vie de famille qui n’a rien de bien particulier. Pourtant, quand les deux se promènent dans les rues, elles sont montrées du doigt ou se font qualifier de « midget » en anglais, un terme considéré péjoratif.

Le mot "midget" signifie petit insecte mangeur qui propage des maladies, explique Connie, ce mot est aussi associé au "Freakshow" du XXe siècle, une exposition d'êtres humains avec des qualités physiques peu communes, telles des personnes de petite taille.

Parfois, elle dit se faire prendre en photo sans son autorisation, comme si j’étais un animal de cirque . Ce qui l’inquiète, car elle ne sait pas comment elle ou sa fille sont par la suite représentées sur les réseaux sociaux.

L'Association québécoise des personnes de petite taille estime que l'utilisation de l'expression une personne naine est adéquate. Elle souligne que le terme nain est correct lorsque utilisé comme adjectif, mais pas lorsqu'il réduit l’individu à sa condition.

La loi sur l’accessibilité pour les Manitobains

Dans son quotidien par ailleurs, la vie au Manitoba a été facilitée à certains égards pour Connie depuis quelques années.

Votée en décembre 2013, la loi sur l’accessibilité pour les Manitobains garantit l’accessibilité à toutes personnes victimes d’une barrière quelconque.

Pour Connie, cette loi a simplifié ses sorties puisque maintenant, les guichets automatiques, les pompes à essence et même les épiceries sont de plus en plus accessibles à tous qu’ils soient en fauteuil roulant ou un peu plus petits que la moyenne , explique-t-elle.

Une maison adaptée

Dans sa maison conçue pour une personne de taille moyenne, elle utilise un tabouret ou un petit escalier pour vaquer aux occupations de la maison.

Sa voiture a besoin d’être réajustée à sa taille : un volant plus haut, des extensions pour les pédales et même une boîte de vitesse plus haute.

Peu de discrimination au travail

Outre les jugements de l’extérieur, Connie se considère chanceuse de ne pas subir de discrimination dans sa vie professionnelle.

Je suis fière de ma vie, non seulement d'être une petite personne, mais aussi de vivre dans des conditions égales pour tous dans un monde de taille moyenne, avec courage, tolérance, résilience, et confiance. Connie Lidster, vice-présidente de l'Association de petites personnes du Manitoba

Les personnes de petite taille peuvent accomplir beaucoup de choses dans leurs vies professionnelles. Nous sommes des médecins, des avocats, des travailleurs, etc. explique-t-elle.

Pour souligner la Journée internationale du nanisme, l'enseigne Winnipeg, à la Fourche, sera illuminée en vert, couleur de la vie, de la nature, et couleur associée à l'harmonie.