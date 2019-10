Le chantier du REM progresse rapidement

Les travaux du Réseau express métropolitain (REM) vont bon train et devraient respecter les échéanciers établis pour le gigantesque projet de transport collectif dans le Grand Montréal, a assuré jeudi la Caisse de dépôt et placement (CDPQ).

Cette affirmation a été présentée alors que la presse était conviée sur le site de la construction du futur centre d'entretien et de contrôle, là d'où les trains, automatisés et donc sans conducteurs, seront gérés.

Selon le directeur média pour le REM, Jean-Vincent Lacroix, des tests du matériel roulant seront ainsi entamés d'ici 2020 sur un « segment représentatif de 2,5 kilomètres » des voies du futur réseau ferroviaire, segment qui est actuellement en construction.

Ces essais dureront de 10 à 13 mois, a précisé M. Lacroix. On a la chance avec le REM de bâtir un réseau de A à Z, qui doit être testé au préalable pour que ça se passe le mieux possible. Il faut tester toutes les températures, mais aussi les changements de température, on passe du froid au chaud, et il faut aussi le tester.

Les trains du REM doivent acheminer des banlieusards vers Montréal, et inversement, en passant par le tablier du pont Samuel-de-Champlain. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Un système de portes palières, qui doit empêcher les usagers d'accéder aux voies, fait partie des nouveautés intégrées au projet, même si un tel mécanisme est déjà employé en Europe. Ça assure un réseau sécuritaire, fiable (les gens ne peuvent pas échapper d’objets sur les rails), et ça assure des conditions confortables pour les gens qui vont attendre le REM , a expliqué M. Lacroix.

Par ailleurs, les travailleurs auront accès, cet automne, au tablier central du pont Samuel-de-Champlain pour permettre cette grande connexion qui va être de la Rive-Sud jusqu’au centre-ville , a encore indiqué le directeur média du projet.

Des accès à la station terminale Rive-Sud, destinés aux automobiles et aux autobus, sont aussi en construction. L’idée est de diversifier les moyens d’accès, et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier , mentionne M. Lacroix. Ces aménagements pourraient être complétés plus tardivement par rapport aux stations ou aux voies ferrées.

Des travailleurs s'assurent du bon emplacement des rails sur le chantier du REM à Brossard, en banlieue de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’entretien des voitures s'effectuera quant à lui dans les deux centres présentement en construction, à Brossard et à Saint-Eustache, entre 1 h et 5 h. Cela permettra aux trains de circuler 20 heures par jour, sept jours sur sept.

Le REM, qui se veut l'équivalent d'un métro extérieur, doit commencer à circuler sur la rive sud de Montréal dès 2021. Les tronçons sur l'île de Montréal et sur la rive nord de la métropole doivent entrer en fonction en 2022 et 2023, respectivement.