La diaspora libanaise du Canada se mobilise pour son pays

Après les premières manifestations spontanées qui ont eu lieu au Canada dimanche dernier, de nouvelles sont en préparation, mais cette fois, le rassemblement s’organise, selon plusieurs acteurs de la communauté.

Xavier Caffrey fait partie du groupe organisateur de la grande région de Toronto. En ce moment, je fais partie d’une discussion de groupe avec des Libanais de partout dans le monde , a-t-il rapporté à Radio-Canada.

Xavier Caffrey et des membres de sa famille lors du rassemblement de la communauté libanaise à la place Yonge-Dundas de Toronto, le dimanche 20 octobre. Photo : Courtoisie : Xavier Caffrey

Selon lui, l’unité de la diaspora à travers le globe est essentielle.

On veut s’assurer que quand on fera entendre nos voix, ce sera pour partager un message sur lequel tout le monde s’accorde. Xavier Caffrey

Chacun utilise son réseau à lui, mais à travers des réseaux d’amis d’amis, on finit par rejoindre tout le monde , complète Diala Lteif, une Libanaise expatriée au Canada depuis 2016 pour effectuer son doctorat en urbanisme à l’Université de Toronto.

Je crois que les manifestations en elles-mêmes envoient beaucoup de soutien à ces gens qui nous voient aussi nous déplacer et faire cet effort , dit-elle.

Émotions et frustration

Malgré les kilomètres qui les séparent de Beyrouth, impossible pour ces Libanais de ne pas se sentir concernés par ce qui remue le pays du Cèdre depuis maintenant plus d’une semaine.

Née au Canada de parents libanais, Sarah Ayoub était aux manifestations de dimanche dernier à Toronto. Nous avons profité de ce moment pour informer les gens, ainsi que pour réunir notre communauté et essayer d'être heureux dans un moment comme celui-ci , a-t-elle écrit dans un courriel à Radio-Canada.

Je me sens aussi coupable, car je suis au Canada, où nous sommes plus en sécurité , confie-t-elle cependant.

Cette cause veut tellement dire pour nous que c’est un sentiment humain, je pense, de vouloir être sur place pour vivre ça en personne , renchérit Xavier Caffrey. J’ai failli prendre un billet pour rentrer , avoue Diala Lteif en souriant.

Diala Lteif veut attirer l'attention sur ce qui se passe dans son pays d'origine, le Liban, qu'elle a quitté en 2016. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

C’est vraiment un moment historique qui a lieu au Liban. La plupart d’entre nous, nous avons quitté le pays pour les mêmes raisons que celles qui ont amené les manifestations qui ont lieu aujourd'hui. Diala Lteif

Maintenant, il faut aider les manifestants , souligne la doctorante.

Aide matérielle et attention internationale

Outre le soutien moral et les rassemblements, la diaspora veut aussi apporter un appui financier au mouvement. On est en train de s’organiser pour savoir quels seraient les moyens pour leur envoyer de l’argent, ou même une façon d’acheter de la nourriture ou de l’eau pour ces manifestants pour qu’ils puissent continuer leur protestation , explique Diala Lteif.

Une démarche pas toujours évidente, admet Xavier Coffrey : On essaye encore de trouver une façon de montrer que l’argent vient d’honnêtes gens et va à une honnête cause .

Quelques centaines de personnes ont manifesté samedi à Ottawa pour protester contre le gouvernement de leur pays d'origine. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Mais l’autre levier que les expatriés libanais souhaitent activer est celui de l’aide internationale. En tant que diaspora libanaise, on peut jouer ce rôle d’attirer l’attention des communautés qui nous accueillent , soulève Diala Lteif, dénonçant au passage le manque de traitement du sujet dans les médias.

Toutes formes de soutien qu’on peut leur envoyer, c’est notre devoir de le faire. Xavier Caffrey

Et si cette révolte libanaise prend autant d’ampleur, c’est qu’elle semble dépasser les barrières confessionnelles et géographiques à l’intérieur du pays. On a une cause qui est plus grande que nos différences , affirme Mme Lteif.

Revendications

Les revendications avancées par les différents manifestants libanais au Canada sont jusqu’ici les mêmes que celles exprimées au Liban, à savoir la démission d’un gouvernement jugé corrompu, et incapable de fournir certains services primaires à sa population telle que l’électricité ou l’eau courante.

Un des partis au pouvoir a déjà annoncé son départ du gouvernement, mais le peuple libanais attend que le reste suive l’exemple. Les manifestants arborent notamment les slogans Tous, ça veut dire tous afin de faire passer le message.