Les commissions scolaires de l’Est-du-Québec seront entendues sur la gouvernance scolaire

Un regroupement des commissions scolaires de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine donnera son avis sur le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire.

Ce regroupement fait partie de ceux qui pourront finalement s'exprimer lors de la commission parlementaire qui examinera le projet de loi en novembre. Plusieurs de ces commissions scolaires avaient dénoncé de ne pas avoir voix au chapitre lors des consultations de ceprojet de loi, qui prévoit le remplacement des commissions scolaires par des conseils d’administration formés par des parents, des représentants scolaires et des membres de la collectivité.

La présidente de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup Édith Samson. (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Ce sera de démontrer une grande réalité régionale des convergences, mais aussi nos différences à travers ce qu’on vit au quotidien , dit, satisfaite, Édith Samson, présidente de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et porte-parole du regroupement dans l'Est-du-Québec.

De son côté, le député péquiste de René-Lévesque, Martin Ouellet, aurait souhaité que toutes les commissions scolaires soient entendues.

On a beaucoup de similitudes, mais aussi beaucoup de différences. On aurait aimé que les gens puissent exposer en plus d’une heure en quoi cette réforme va venir fragiliser les services aux élèves et de quelle façon la démocratie scolaire est affectée directement sur le territoire , croit-il.

Le député péquiste de René-Lévesque, Martin Ouellet, à l'Assemblée nationale. (archives) Photo : Asemblée nationale

Certaines commissions scolaires de l'Est-du-Québec s’inquiètent d’ailleurs que la réforme ne soit pas adaptée aux petits villages et craignent que ces milieux n’aient pas de représentation à la table des décisions.

Le président de la Commission scolaire René-Lévesque, Jean Couture, indique quant à lui que le projet de loi contient des éléments à examiner avec attention.

Si le projet passe tel quel, les directions d’écoles auront un certain pouvoir pour modifier des notes que les professeurs peuvent faire, donc on a une atteinte à l’intégrité à l’autonomie des professeurs dans une classe , observe-t-il.

Les commissions scolaires de l’Est-du-Québec seront entendues le 12 ou le 13 novembre prochain.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse