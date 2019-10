La centrale Outardes-3 ouverte au public pour la première fois en 50 ans

On a demandé à nos employés comment ils voulaient célébrer le 50e anniversaire et la réponse a été très rapide. Ils voulaient tous qu'on ouvre les portes au public , explique la conseillère en relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Cathy Hamel.

La visite, qui aura lieu samedi, affiche déjà complet. Plus de deux-cents personnes se sont inscrites dans les dernières semaines.

L'intérieur de la centrale Outardes-3 Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Un des chefs pour la centrale Outardes-3, Christian Côté, s’est dit surpris par l’intérêt du public à visiter les installations de la centrale.

On a été agréablement surpris. On est bien fiers de présenter notre installation au grand public. Christian Côté, chef central milieu de complexe pour la centrale Outardes-3

La société d'État espère que cette visite permettra de faire mieux connaître la centrale, qui est beaucoup moins connue que d'autres installations du complexe Manic-Outardes.

Le barrage de la centrale hydroélectrique Outardes-3 Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

La centrale Outardes-3 est située à l'ouest du kilomètre 70, sur la route 389, à environ une heure au nord de Baie-Comeau.

Avec une puissance installée de 1026 mégawatts, Outardes-3 se situe au 11e rang des centrales hydroélectriques d’Hydro-Québec en termes de puissance. À titre comparatif, Manic-5 a une puissance installée de 1596 mégawatts.

La puissance installée est un terme utilisé par Hydro-Québec pour mesurer l’ensemble des puissances, en watts, que peuvent fournir les machines et les appareils de production d'une centrale.

Construite entre 1964 et 1969, la centrale Outardes-3 est le premier grand projet piloté uniquement par Hydro-Québec.

L'intérieur de la centrale Outardes-3 Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Des campements et des villages ont été construits pour loger les travailleurs et leur famille. Les ouvriers d’Outardes-3 ont partagé les installations avec les travailleurs d’Outardes-4 et de Manic-3, construits pendant la même période.

Aujourd’hui, 15 employés sont toujours déployés à la centrale Outardes-3 pour des travaux de maintenance, de réfection et d’inspection.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil