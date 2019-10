Planification des coupes de bois : des forestiers demandent à Québec d'agir

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a notamment mis en place des mesures transitoires afin de protéger le caribou forestier en attendant d'adopter un plan à long terme.

La Coopérative forestière de Petit Paris a négocié tout l'été avec le Ministère pour déterminer à quel endroit elle pouvait couper du bois. L'entreprise, tout comme le regroupement Alliance forêt boréale, demande à Québec de tout mettre en oeuvre pour planifier la coupe forestière à long terme.

Pour être efficace au niveau de notre récolte, il faut être capable de planifier trois ans à l’avance. Donc ça nous cause des problèmes. Alain Paradis, directeur de la Coopérative forestière de Petit Paris

Le régime forestier, au départ, quand il avait été mis en place, on disait que c'était censé faire diminuer le coût de la fibre de 25 %. Aujourd'hui, il est au moins 25 % plus haut. Le régime forestier fait qu'on n'a plus de planification à long terme. Ma possibilité forestière dans un an, deux ans, trois ans, elle va ressembler à quoi? On n'a pas de réponse là-dessus , lance le président d'Alliance forêt boréale et maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier.

Québec veut régler le problème

Présent au congrès annuel de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean jeudi, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, comprend les industriels forestiers. Il reconnaît qu'il est impossible de planifier l'achat d'équipement ou l'aménagement des chemins forestiers à long terme.

Au niveau de la forêt publique, il nous reste encore du travail à faire. Le forestier en chef doit nous présenter encore des échantillonnages de capacité forestière. Je peux très bien comprendre que la prévisibilité c'est un enjeu pour les forestiers, mais c'est un enjeu qu'on adresse , soutient le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

Le ministre ajoute qu'il faudra encore quelques années avant de régler le problème définitivement.

