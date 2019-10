Le MTQ lance son appel d’offres pour des glissières à câbles sur l’A-50

Le processus d’appels d’offres a été lancé mercredi dernier, estimant le coût du projet entre un et cinq millions de dollars.

Selon les plans et devis préparés par le ministère des Transports du Québec (MTQ), la province n’a pas l’intention de se conformer aux normes fédérales américaines, qui recommandent un dégagement d’au moins 2 m de chaque côté de la glissière. Seul 1,6 m séparera les deux chaussées. Ainsi, il y aura un espace de dégagement de 80 cm de chaque côté de la glissière.

Dans son appel d’offres, le MTQministère des Transports du Québec demande à l’entrepreneur d’utiliser des câbles qui pourront se renfoncer sur une distance maximale de deux mètres. Selon les plans actuels, il serait donc possible qu’une voiture percute ces câbles et se retrouve dans la voie à sens inverse.

Avec les glissières à câbles prévues par le ministère des Transports sur une portion jugée dangereuse de l'autoroute 50, une voiture pourrait percuter ces câbles et se retrouver dans la voie à sens inverse. Photo : Radio-Canada

Il fallait agir dans un court délai. Le but, c’est de séparer les voies pour réduire la gravité des accidents , répond l’ingénieur au ministère des Transports, Eliasel Habbab.

N’oublions pas que c’est une mesure de mitigation et que c’est un projet qui est temporaire. Eliasel Habbab, ingénieur au ministère des transports

Radio-Canada a également appris que le MTQministère des Transports du Québec va déroger à ses propres normes, en réduisant la largeur de l’accotement de trois à deux mètres, afin de laisser plus d’espace au centre de la chaussée. Ce constat fait bondir l’ex-ministre des Transports, André Fortin.

C’est inquiétant, parce que les normes de largeur de l’accotement sont là pour une raison, pour que les gens puissent s’immobiliser de façon sécuritaire, estime le député de Pontiac.

On se demande — puisqu'on n'a toujours pas d'informations spécifiques à savoir si c'est une mesure qui est acceptable — qui va réduire le risque. On se demande si on ne change pas un risque pour un autre , ajoute-t-il.

L’entrepreneur sélectionné par Québec devra également installer une lisière de 50 m au Centre des services du MTQministère des Transports du Québec de Masson-Angers, pour que les employés puissent se familiariser à la réparation de ces câbles et, surtout, se pratiquer à effectuer des opérations de déneigement sur les autoroutes.

Une pratique qui ne se fait pas au Colorado

Dans son processus d’appel d’offres, le MTQ précise qu'il y a seulement quatre fournisseurs autorisés à distribuer leurs câbles au Canada. Les quatre mêmes qu’au Colorado, qui a mis à jour ses pratiques d’utilisation de glissières à câbles à haute tension en 2017.

Dans cet état américain, les autorités exigent qu’un terre-plein de 6 m sépare la chaussée et qu’il y ait au moins deux voies dans chaque direction, ce qui n'est pas le cas de l'autoroute 50.

Le Colorado évite également d’installer ce type de glissière dans des endroits où les hivers sont plus rigoureux.