Greta Thunberg visite un glacier du parc national de Jasper

Dans un tweet adressé à ses supporteurs, l’activiste suédoise a remercié le scientifique John Pomeroy, de l’Université de la Saskatchewan, et Brenda Shepherd, de Parcs Canada, de l’avoir renseignée sur les effets de la crise climatique et écologique sur le parc national de Jasper, qu'elle qualifie de splendide .

John Pomeroy, directeur du programme Global Water Futures, et son équipe des laboratoires Cold Regions, à Canmore, en Alberta, ont passé environ six heures sur le glacier Athabasca avec l’adolescente et son père, Svante Thunberg.

Le glacier est l’un des plus visités en Amérique du Nord.

Elle a été très courageuse de grimper sur un glacier enneigé durant un blizzard en plein mois d’octobre. C’est clairement une adolescente intrépide , a déclaré John Pomeroy en entrevue.

Nous l’avons amenée sur la glace et lui avons parlé du recul des glaciers.

Le scientifique a expliqué à l’activiste suédoise qu'on avait constaté un recul de 2 kilomètres du glacier depuis la fin du 19e siècle. Il a également mentionné que le glacier avait perdu plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur.

Nos mesures prises sur le glacier montrent un réchauffement climatique important dans la région , a-t-il affirmé.

John Pomeroy a également profité du moment pour montrer à Greta Thunberg l’impact des changements climatiques en creusant dans la glace.

Cette année, nous avons perdu 6 mètres de glace d’épaisseur, ce qui représente la fonte la plus importante que nous ayons mesurée. John Pomeroy, scientifique

Il a ajouté que cette fonte s’est produite bien que l’été n’ait pas été très chaud.

Cela s’explique par le dépôt de cendres et de suie sur le glacier durant les années précédentes. Il y a aussi des algues qui poussent sur les glaciers, ce qui fait coller les cendres et la suie sur la glace et la noircit , a expliqué John Pomeroy.

Cela absorbe beaucoup plus de radiations solaires et fait fondre la glace.

Une figure forte

Selon James Pomeroy, Greta Thunberg s'est beaucoup intéressée aux propos sur les algues et sur la fonte du glacier.

C’est clairement une personne très sérieuse et très intelligente, comme on peut le voir dans ses apparitions publiques , a-t-il dit.

C’est une figure forte avec des opinions fortes. D’un point de vue scientifique, j’aime son message : "Écoutez les scientifiques et concentrez-vous sur la science."

Greta Thunberg était en visite Edmonton le 18 octobre dernier pour participer à une manifestation pour le climat. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

À seulement 16 ans, Greta Thunberg est devenue la porte-parole sur la scène internationale d’un mouvement pour l’action climatique. Elle s’est adressée à de nombreux dirigeants internationaux, n’hésitant pas à les fustiger et à dénoncer l’inaction des élus face à la crise climatique.

La jeune militante écologiste a également inspiré le mouvement Vendredi pour le futur, des manifestations les vendredis pour dénoncer l’inaction climatique des États.

Greta Thunberg sera à Vancouver le 25 octobre prochain pour prendre part à une manifestation pour le climat.

Elle a également participé à une manifestation à Edmonton, le 18 octobre dernier, et rencontré des représentants des Premières Nations dans le nord de l’Alberta pour discuter des sables bitumineux.