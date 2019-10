Des incidents violents jamais signalés dans des écoles francophones en Ontario

Les écoles ontariennes doivent pourtant signaler tous les incidents catégorisés comme violents au ministère depuis 2011. Ceux-ci incluent les agressions physiques graves, les agressions sexuelles, les actes motivés par la haine et l’usage d'une arme pour menacer quelqu’un.

Une demi-douzaine d’incidents violents survenus dans des écoles anglophones et rapportés dans les médias n’ont toutefois jamais été signalés au ministère, révèle CBC (Nouvelle fenêtre) , qui a obtenu les données provinciales et celles des conseils scolaires en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

En analysant ces mêmes données, Radio-Canada a recensé quatre autres cas qui touchent des écoles francophones à Toronto, Ottawa et Timmins.

Menaces et restreintes physiques

Depuis plus d'un an, Layla Remy se bat devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Son fils a été, selon elle, victime de discrimination raciale à l’école.

L’enfant, qui avait 6 ans à l’époque, a été physiquement restreint à plusieurs reprises par le personnel de l’École élémentaire Antonine-Maillet d’Oshawa en 2016 et 2017. Radio-Canada ne divulgue pas son nom puisqu’il est mineur.

Dans des documents déposés au Tribunal, le conseil scolaire Viamonde soutient que l’enfant aurait, à répétition, lancé des objets en menaçant d’infliger des dommages corporels graves à l’endroit du personnel. Il aurait aussi utilisé des ciseaux comme arme en vue d'infliger des blessures .

Pourtant, Viamonde n’a rapporté aucun incident violent à l’École élémentaire Antonine-Maillet, non seulement cette année-là, mais pour toutes les années scolaires depuis 2011.

Ça me trouble profondément. Ne pas rapporter ces incidents au ministère, c’est effacer leur existence. C’est une injustice à l’enfant. Layla Remy, mère

Layla Remy accuse le Conseil scolaire Viamonde de manquer de transparence Photo : Radio-Canada

Le Conseil scolaire Viamonde a réagi par courriel en déclarant qu’à la lumière de ces informations, il allait effectuer une nouvelle vérification des données pour l’école.

Toutes les données ont été colligées au meilleur de nos connaissances et représentent ce qui nous semble la réalité vécue dans nos écoles , écrit le conseil qui précise ne pas pouvoir commenter ce cas spécifique.

Layla Remy accuse Viamonde de manquer de transparence et se demande combien d’autres incidents n’ont pas été rapportés. Elle ne comprend pas non plus pourquoi le ministère n’a pas agi pour régler le problème.

Est-ce que le ministère est juste là pour amasser les données et ne rien faire avec les résultats ?

Trois cas impliquant des enseignants

Radio-Canada a passé au peigne fin tous les jugements du comité de discipline de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qui concernent des écoles francophones depuis 2011. Nous avons recensé trois autres cas d’incidents violents jamais rapportés au ministère.

Dans deux cas, il s’agit d’abus sexuels envers des élèves dans des écoles du Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières, dans la région de Timmins.

En 2014, l'enseignante Kim Gervais a été inculpée pour avoir fait des attouchements et eu des relations inappropriées avec des élèves de 12 et 13 ans alors qu’elle enseignait à l’École catholique Anicet-Morin en 2011.

En 2017, l'enseignante Véronique Josée Vallée a admis devant le comité de discipline avoir posé des gestes à caractère sexuel envers un élève de l'école élémentaire catholique Sainte-Thérèse lors de l'année scolaire 2013-2014.

Ces écoles ont rapporté zéro incident violent ces années-là.

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a révoqué le certificat de Kim Gervais Photo : CBC

Contacté par Radio-Canada à ce sujet, le Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières a indiqué qu’il n’y avait pas de preuves, à l’époque, que les gestes avaient été commis pendant les heures de classe.

Si ça s’était produit pendant la programmation, on l’aurait mis dans le système , a expliqué Richard Loiselle, précisant que les autorités et le ministère ont été avisés directement.

Dans les deux cas, les jugements indiquent pourtant que les relations inappropriées se sont développées à l’école et constituent en soi des abus sexuels.

L’enseignante a montré à trois garçons des photos d'elle-même dans divers états de déshabillage sur son téléphone portable et a indiqué qu'elle pouvait aussi leur montrer une vidéo d'elle-même en train de se masturber si les garçons venaient chez elle ce soir-là. Extrait du jugement de l’ODEEO contre Kim Gervais

Radio-Canada a trouvé un autre cas à Ottawa, cette fois impliquant des agressions physiques survenues en 2011 dans un établissement du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE).

L’enseignant Pierre Léozert Chéry a été reconnu coupable par son ordre professionnel d’avoir notamment menacé un élève avec une paire de ciseaux.

Ces incidents ne figurent pas dans les données du ministère.

Ils auraient dû l’être admet Réjean Sirois, directeur de l’éducation. L'administration prendra les mesures nécessaires pour mieux informer les écoles sur la façon de saisir les informations en lien avec les incidents .

Un système brisé

En analysant les données du ministère, CBC a trouvé de multiples incohérences, comme le fait que 77 % des écoles de l’Ontario ont rapporté zéro incident violent en 2017/2018.

Quand on valorise, on mesure. Ce que ça démontre, c’est que la violence à l’école n’est pas prise au sérieux. Tracy Vaillancourt, chercheuse en santé mentale chez les enfants et en prévention de la violence à l’Université d’Ottawa

Chez les francophones, le Conseil scolaire catholique Providence (CSCP) n’a rapporté que trois incidents violents en sept ans, toutes écoles confondues, bien qu’il compte plus de 10 000 élèves. Il a signalé des centaines d'incidents comme graves , toutefois.

Par courriel, la surintendante des affaires du CSCP a expliqué que cet écart s'explique principalement par un manque de compréhension de la part des écoles par rapport à la définition d'un incident violent.

Au courant de l'année 2018-2019, le conseil a mis en place un programme de formation exhaustif auprès des directions d'écoles , a précisé Carolyn Bastien, qui a dit que le conseil allait réviser ses données.

Tracy Vaillancourt, chercheuse en santé mentale chez les enfants et en prévention de la violence à l’Université d’Ottawa Photo : Caitlin Taylor/CBC

Pour Debra Pepler, professeure émérite à l'Université York, c’est un fort indice que la violence dans les écoles n’est pas toujours rapportée.

Les écoles tentent d’attirer des élèves et du personnel, donc ça ne me surprendrait pas qu’elles soient réticentes à rapporter ces données. Elles sont jugées négativement quand elles le font et ne reçoivent pas nécessairement plus de ressources.

Plusieurs autres conseils scolaires ont cité des erreurs administratives pour expliquer des irrégularités dans leurs données. À titre d’exemples, le vol d’un sac de chips dans un cas et le vol d’une bouteille de jus dans un autre cas ont été identifiés comme étant des vols qualifiés , écrit Réjean Sirois du CECCE.

D’autres ont fait remarquer que le nombre d’incidents violents n’est pas nécessairement représentatif du nombre d’élèves violents.

C’est la pointe de l’iceberg , conclut pour sa part Ron Avi Astor de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), une sommité dans le domaine qui a aussi consulté ces données. Et ça pourrait vouloir dire que ces données ne sont pas du tout fiables .

Si l’Ontario ne peut pas se fier à ces données, explique-t-il, impossible d’allouer les bonnes ressources au bon endroit. Pas seulement monétaires, mais en termes de psychologues, de travailleurs sociaux .

Selon ces experts, l’Ontario devrait prioriser, comme le fait le Québec, des questionnaires anonymes volontaires distribués aux élèves par des experts indépendants afin d’obtenir des données plus justes et plus détaillées sur la violence à l’école, catégorisées par âge et par genre.

Des experts qui ont consulté ces données préviennent que cela pourrait n'être que la pointe de l'iceberg. Photo : CBC

La province était au courant

La province disait déjà être au courant, en 2016, de certaines inquiétudes concernant la cohérence et l’exactitude des données , selon un mémo envoyé par le ministère de l’Éducation aux conseils scolaires de l’Ontario et obtenu par CBC.

C’est clairement inacceptable pour les conseils de ne pas signaler un incident violent et nous nous attendons à ce que tous les conseils scolaires de la province se conforment [au règlement]. Alexandra Adamo, porte-parole du ministère de l’Éducation de l’Ontario

Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a réagi à l’enquête de CBC/Radio-Canada jeudi, en disant qu’il avait mandaté son ministère d’examiner tous les outils à sa disposition pour se battre contre la violence à l’école.

Une partie de la solution, c’est effectivement de recueillir des données, mais aussi d’agir lorsqu’on constate des irrégularités , a dit le ministre Lecce.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a réagi à l'enquête de CBC/Radio-Canada Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

L’AEFO pas surprise

L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens tirait déjà la sonnette d’alarme en 2018 et dénonçait le fait que la violence est de plus en plus présente dans les salles de classe de la province.

C’est désolant, mais ça ne me surprend pas , explique son président Rémi Sabourin, qui a dit ne pas pouvoir réagir directement, puisque c’est l’un des points sur la table dans les négociations en cours entre la province et les enseignants.

La situation risque d’ailleurs d’empirer selon lui, en raison des compressions en éducation du gouvernement Ford. Avec toutes les coupures en éducation [...], ça va être encore plus difficile de cerner les problèmes de violence.

Une étude récente de l’Université d’Ottawa révélait d’ailleurs que 54 % des enseignants des écoles élémentaires de l’Ontario disent avoir été victimes de violence lors de l’année scolaire 2017-2018.

Avec les informations de Valérie Ouellet de CBC