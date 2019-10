Placer les résidents au cœur du développement immobilier pour contrer la spéculation

Deux séances d’informations gratuites étaient donc organisées mercredi et jeudi à l’école de commerce Zekelman du Collège St.Clair. Le but de ces rencontres était d’inciter les résidents à acheter des immeubles locatifs et commerciaux dans la ville.

Le but de la rencontre est d’aider les gens qui, par exemple, ont une maison et qui veulent convertir une partie en logements locatifs , explique Sarah Cipkar du Downtown Windsor Community Collaborative, une association qui milite régulièrement pour des améliorations au centre-ville.

Moi-même, c’est un projet qui m’intéresse. Je crois que ça peut créer des logements, entre autres, pour les étudiants qui en ont besoin et augmenter la densification de notre ville , ajoute-t-elle.

La rencontre visait donc les résidents de Windsor qui souhaitent investir dans les édifices locatifs et commerciaux. Brody Particelli, un étudiant à l'école de commerce du collège St. Clair, est un de ces curieux.

Je suis ici parce que je m’intéresse au marché immobilier de Windsor. Beaucoup d’édifices sont vacants. Je pense qu’on a donc besoin de la communauté , croit-il.

La Ville de Windsor est effectivement aux prises avec de nombreux édifices vacants sur son territoire.

Mais cette situation n’a pas empêché la forte augmentation des prix des maisons.

Selon un rapport dévoilé par Royal Lepage au printemps dernier, c’est à Windsor que le prix des maisons a le plus augmenté au premier trimestre de 2019 à travers le Canada.

Une des conférencières, Gracen Johnson, croit que c'est avec des acheteurs locaux qu'on évite l'embourgeoisement. Si vous contribuez à l'évolution de votre quartier, il y a moins de chances que vous vous fassiez chasser par des mieux nantis , souligne celle qui est directrice de l'organisme Incremental Development Alliance, dont le but est d’inciter les citoyens à se lancer dans l'immobilier.

Prendre les devants

L’initiative de la Ville de Windsor a été applaudie par Jennifer Acosta, une autre conférencière.

La salle était pleine lors de la séance d'information sur le développement immobilier offerte par la Ville de Windsor, en collaboration avec divers organismes du milieu.

Pour avoir travaillé avec d’autres villes, je peux vous dire que Windsor a vraiment pris les devants en tenant cette rencontre. Vous savez, en prenant en main l’avenir de leur propre ville, les citoyens la rendent plus résistante aux pressions des acheteurs étrangers, plaide-t-elle.

La Ville de Windsor organise également, le 22 novembre prochain, une journée complète d'ateliers pratiques sur les démarches à faire pour investir en immobilier.