Réseau cyclable : des proches de feu Josh Underhay veulent poursuivre son travail

Le candidat du Parti vert a trouvé la mort à l'âge de 35 ans avec un de ses jeunes fils dans un accident de canot sur la rivière Hillsborough, quelques jours avant le scrutin du 23 avril dernier.

Josh Underhay n'a pas pu voir son rêve se réaliser.

Mais six mois après sa mort, son frère Mitch Underhay et sa veuve Kerri Shea annoncent la création d'un groupe dont le but est de rendre la ville de Charlottetown plus conviviale et sécuritaire pour les cyclistes.

La première rencontre du groupe Bike Friendly Charlottetown doit avoir lieu lundi prochain.

Si toutes nos pistes cyclables étaient interconnectées et qu'on pouvait les emprunter pour aller n'importe où, il y aurait plus de personnes qui seraient tentées de prendre leur vélo. Kerri Shea, veuve de Josh Underhay

Il existe déjà des voies cyclables à Charlottetown, comme le sentier de la Confédération et la piste du parc Victoria. Mais celles-ci ne sont pas reliées les unes aux autres, déplorent Kerri Shea et Mitch Underhay. Et ce ne sont pas tous les cyclistes qui se sentent à l'aise de circuler parmi les voitures, ajoutent-ils.

Josh Underhay était un cycliste passionné. Il se rendait presque partout à vélo, été comme hiver. Mais il était conscient des lacunes du réseau cyclable à Charlottetown et souhaitait les éliminer, soutient sa veuve. C'était d'ailleurs l'une des raisons qui avaient motivé l'enseignant à briguer les suffrages lors des dernières élections provinciales à l'Île-du-Prince-Édouard.

Les proches du candidat décédé veulent poursuivre son travail en marge de l'arène politique. Leur groupe s'est donné pour objectif de convaincre les gouvernements provincial et municipal d'investir dans un réseau cyclable complet et sécuritaire.

Ce n'est pas quelque chose que nous faisons seulement pour rendre hommage [à Josh]. Nous le faisons parce que c'est la bonne chose à faire et parce que c'est ce dont Charlottetown a besoin , affirme Mitch Underhay.

Avec des renseignements de CBC