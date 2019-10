Prêts et bourses obtenus de manière irrégulière : trois étudiantes témoignent

Elles sont accusées d’avoir produit des déclarations mensongères et doivent maintenant rembourser des milliers de dollars en prêts et bourses, mais elles affirment toutefois être victimes des malversations d’une employée. Trois anciennes étudiantes du Centre de formation professionnelle (CFP) d’Alma ont accepté de raconter leur histoire sous le couvert de l’anonymat.

Elles fréquentaient l’établissement scolaire en 2018. Elles ont toutes les trois consulté l’employée du CFP qui était alors responsable de l’aide financière aux étudiants.

Elle m’a proposé à cet instant de louer une adresse à Alma qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas c'était quoi. Elle avait des super bons arguments fait que du haut de mes 18 ans, je viens de finir l'école, je ne sais pas dans quoi je m'aligne. Ça fait que je n'ai pas pensé plus loin que le bout de mon nez. Je me suis dit : "Ah! C'est correct!"

Elle nous a manipulés de A à Z. une ex-étudiante du CFP

Cette adresse, à laquelle les trois jeunes femmes disent n’avoir jamais eu accès, n’était pas gratuite. L’employée leur a rapidement expliqué qu’elles ne pouvaient y aller que les week-ends et qu’elles devaient donner un préavis avant de s’y rendre. Les jeunes ont aussi eu à débourser 460 $.

Cependant, le duplex situé près du CFP n’a jamais été accessible et la manoeuvre s’est avérée illégale, ce qui a mené le ministère de l’Éducation à demander le remboursement de l’ensemble des prêts et bourses versés. Quarante-et-un étudiants sont touchés. Pour les trois jeunes femmes, la facture s'élève respectivement à 5000 $, 6000 $ et 10 000 $. Des montants qu'elles n'ont plus et cette réalité qui a des conséquences sur leur dossier de crédit.

Je suis bloquée pour deux ans pour les prêts de maison, les prêts automobiles, consolidation de dettes. Tout ce que j'aurais besoin pour me bâtir une carrière, une vie, moi je suis coupée de ça. une ex-étudiante du CFP

La Commission scolaire désolée

À la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, on assure ne pas avoir laissé tomber les 41 élèves du centre de formation professionnelle forcés à rembourser leurs prêts et bourses, soit un total de 316 000 $.

La directrice générale adjointe, Christine Flaherty, rappelle que c'est la Commission scolaire qui a amorcé l'enquête à ce sujet à la suite d'une dénonciation, ce qui a permis d'apprendre que certains cas remontent à près de trois ans. L'employée mise en cause a été suspendue immédiatement puis congédiée en février 2019. La Commission scolaire n’écarte pas la possibilité d'aider les élèves touchés à rembourser les sommes dues au ministère de l'Éducation, une fois l'enquête terminée.

Pour la suite, on est encore en analyse et c'est important pour nous de faire le tour de tout ce qui s'est passé dans chacun des dossiers, indique-t-elle. On a déjà eu la version de l'employée et l'enquête se poursuit. Toutes les hypothèses sont sur la table pour le moment.

La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean pourrait entreprendre des recours juridiques contre son ex-employée, dont le congédiement est contesté par le syndicat.

D'après le reportage de Denis Lapierre