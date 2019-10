Robert Pichette n'est plus

Né en 1936 à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, Robert Pichette a commencé une carrière à la radio et à la télévision, mais a rapidement été attiré par la fonction publique.

Il a été, entre autres, chef de cabinet et sous-ministre dans le gouvernement de Louis J. Robichaud et un acteur important d'une période charnière dans l'histoire de la province.

Au cœur des changements

M. Pichette a accompagné le premier ministre Louis J. Robichaud dans sa quête pour combattre les inégalités sociales sous le programme Chances égales pour tous qui a permis d'offrir des services en éducation et en santé de qualité à l'ensemble de la population.

Durant son mandat, le premier ministre Robichaud a aussi demandé à son bras droit de préparer le canevas de ce qui a mené à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre Louis Robichaud avait créé un comité dont j'étais membre, qui avait été chargé de préparer ce qu'on appelle communément un livre blanc qui s'appelait : Déclaration sur l'égalité des possibilités linguistiques et qui avait été déposé par le premier ministre Louis J. Robichaud à l'Assemblée législative le 4 décembre 1968 , a-t-il raconté.

L'homme derrière le drapeau

C'est également à Robert Pichette et à son talent comme spécialiste des armoiries que l'on doit le drapeau actuel du Nouveau-Brunswick, adopté par proclamation en 1965.

Le drapeau du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Philippe Duclos

Ah, moi je suis très fier parce que les gens l'aiment. Robert Pichette

Auteur et essayiste

Chroniqueur et éditorialiste à L’Acadie Nouvelle, au Telegraph Journal et The Globe & Mail, Robert Pichette s'est aussi fait connaître comme auteur et essayiste. Il s'intéressait à l'histoire de l'Acadie et du Nouveau-Brunswick.

Qu'on arrête de se conduire comme des victimes. L'Acadie n'est pas une victime. Elle l'a été par les fondateurs de la Déportation, mais on en est sorti et on a fait des choses... Mais en 2004, personne nulle part en Acadie ou ailleurs ne s'est avisé de dresser une liste des réalisations sérieuses et concrètes que les Acadiens et les Acadiennes ont fait et ça, ça m'énerve , a-t-il déjà fait entendre.

Récipiendaire de plusieurs prix

La France a souligné son rôle déterminant dans les relations France-Acadie et l'accession du français au statut de langue officielle au Nouveau-Brunswick en lui remettant l'ordre national de la Légion d'honneur.

Robert Pichette a également été décoré de l'ordre du Nouveau-Brunswick et a reçu de nombreux prix et distinctions, dont deux doctorats honorifiques.

Il ne parlait pas la langue de bois et n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait.

On régresse et on régresse partout, les soins de santé par exemple, ça a carrément pas de bon sens et on est au 21e siècle, là. On se croirait au 19e. Pis du côté de l'immersion, c'est la même chose. Ce n'est pas un gouvernement qu'on a, ce sont des amateurs sans talent!

On se souviendra également de lui comme un amoureux de la langue française et un orateur hors pair.

Avec les renseignements de Sophie Desautels