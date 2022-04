Columbia Forest Products licencie 39 employés à Hearst

Prenez note que cet article publié en 2003 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La compagnie Columbia Forest Products élimine 39 emplois de son usine de contreplaqué de Hearst.



La compagnie maintient que la force du dollar canadien et la saturation du marché du contreplaqué en Amérique du Nord, l'oblige à effectuer une restructuration de ses activités de Hearst.



Selon le directeur de l'usine, Tim Schallich, la grève de trois mois l'hiver dernier a forcé la compagnie à rediriger une partie de ses activités vers d'autres installations, ce qui a provoqué une baisse de production.

La compagnie laisse entendre que d'autres licenciements sont possibles à cause de la compétition internationale, de la faiblesse du dollar américain et d'une abondance de contreplaqué et de panneaux de particule sur le marché nord-américain.

Le syndicat de l'IBA, qui représente les travailleurs de l'usine, se dit attristé par les mises à pied, mais confirme que l'entreprise a agi en respectant les règles établies par la convention collective.

Les 39 mises à pied seront effectives le 7 décembre.