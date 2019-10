80 médecins réclament une diminution des émissions d'arsenic à Rouyn-Noranda

Plus de 80 médecins de l'Abitibi-Témiscamingue réclament une diminution des émissions d'arsenic de la Fonderie Horne. Ils s'inquiètent des conséquences possibles sur la santé des enfants, des nouveau-nés et des fœtus.

Rappelons qu'une étude de biosurveillance a révélé que les enfants du quartier Notre-Dame sont quatre fois plus imprégnés à l'arsenic que la normale.

Le Dr Pierre Vincelette, pédiatre et néonatalogiste, croit que les risques sont sous-estimés.

Un des aspects de toxicité de l'arsenic est d'imprégner le cerveau. Quelqu'un peut être moins habile, quelque peut avoir plus les difficultés d'apprentissage. Quelqu'un peut avoir de l'hyperactivité et des troubles de l'attention-concentration, des troubles de comportement à l'école et ça a des conséquences pour le reste de sa vie , soutient-il.

Les pédiatres de Rouyn-Noranda ont adopté à l'unanimité une résolution dans laquelle ils affirment qu'il est inacceptable que la Fonderie Horne puisse émettre jusqu'à 67 fois plus d'arsenic dans l'air que la norme provinciale.

Le Dr Vincelette, qui était aux premières loges de la lutte contre le plomb dans les années 80, admet lui-même que les autorités ont trop tardé dans le cas de l'arsenic.

Il y a un laps de temps de plus de 15 ans avant qu'on se pose des questions, tout le monde était endormi, personne de mauvaise volonté, mais tout le monde endormi. Que ce soit la santé publique, que ce soit l'Environnement, que ce soit les citoyens. Que ce soit moi comme père de famille, comme citoyen du quartier,comme grand-père maintenant , fait-il valoir.

Les 81 médecins de la région, dont 70 de Rouyn-Noranda, ont également appuyé par écrit les démarches du comité Arrêt des rejets et émissions toxiques (ARET) à Rouyn-Noranda.