La Coupe Banque Nationale déménage aux États-Unis

Parce que plusieurs tournois tenus en septembre, comme la Coupe Banque Nationale, ont vu le jour en Asie ces dernières années, il fallait désormais se livrer à une enchère pour tenter d’attirer les meilleures joueuses de tennis à Québec.

Dans ce contexte, Tennis Canada, propriétaire de la Coupe Banque Nationale, avait pris la décision plus tôt cette année de monnayer son actif en vendant le tournoi, a expliqué Eugène Lapierre, jeudi soir, lors d’une soirée de retrouvailles pour les artisans des 26 ans d’histoire de la compétition.

Mais trouver preneur a été plus difficile que prévu, a admis le vice-président de Tennis Canada. On a d’abord essayé en Asie, mais le marché était saturé , a-t-il expliqué. Puis, une entente était pratiquement conclue avec la Ville de Lyon, mais un autre tournoi a pris de court Tennis Canada en vendant à la ville française.

C’est donc finalement vers la Ville d’Albany, dans l’État de New York, que s’est tourné Eugène Lapierre. C’est un promoteur qui va louer le tournoi pour trois ans, avec une option d’achat , a-t-il détaillé, ajoutant que le tournoi allait se tenir plus tôt qu’à Québec, juste avant le US Open au mois d’août.

Pas la fin à Québec

Tous les revenus de cette location ou vente, on va les réinvestir à Québec. Donc, on va revenir avec un tournoi, mais on ne sait pas encore quand , a par ailleurs assuré le vice-président de Tennis Canada, ajoutant même à la blague qu’un tournoi allait revenir avant les Nordiques .

Sans trop donner de détails, Eugène Lapierre a vanté l’ADN tennis de Québec et admis que l’option d’un tournoi mixte de catégorie Super Challenger , qui mettrait en vedette de jeunes espoirs québécois, est intéressante.

Salué pour ses 26 ans à la direction de la Coupe Banque Nationale, anciennement Challenge Bell, Jacques Hérisset a pour sa part tenu à remercier tous les artisans, bénévoles et commanditaires qui ont rendu le tournoi possible au fil des ans.

La Coupe Banque Nationale en 7 moments marquants

1999 : Le retour de Jennifer Capriati

Arrivée à Québec quelques mois après avoir remporté son premier tournoi de la WTA en six ans, l’Américaine Jennifer Capriati était l'une des joueuses les plus connues de la planète, mais pas que pour les bonnes raisons.

Véritable phénomène mondial au début de son adolescence, Capriati avait marqué l’histoire en 1990 en atteignant la demi-finale de Roland-Garros à 14 ans, se hissant au 8e rang mondial. Mais entre ses problèmes personnels et des accusations de vol à l’étalage et de possession de marijuana, au milieu des années 1990, son étoile avait considérablement pâli sans qu’elle remplisse les grands espoirs placés en elle.

La puissante Californienne allait toutefois profiter de son passage à Québec, en 1999, pour amorcer son retour vers les plus hauts sommets, mettant la main sur son deuxième titre de la saison en défaisant sa compatriote Chanda Rubin, alors 23e raquette mondiale.

Maria Sharapova Photo : Getty Images / Clive Brunskill

2003 : Les débuts de la prodigieuse Sharapova

Les amateurs de tennis de Québec n’ont jamais oublié le passage de la jeune Sibérienne au Challenge Bell, en 2003. À 16 ans, celle qui s’entraînait à la prestigieuse académie IMG, en Floride, était annoncée comme une future vedette de la WTA et elle venait à Québec comme 2e tête de série.

Elle n’a pas déçu, remportant le 2e titre de sa jeune carrière après un abandon de la Vénézuélienne Milagros Sequera en finale du tournoi. Le début d’une ascension météorique pour Sharapova sur le circuit, elle qui allait remporter Wimbledon face à Serena Williams dix mois plus tard et atteindre le 1er rang mondial à seulement 18 ans.

Les organisateurs du Challenge Bell ont bien tenté de la ramener à Québec par la suite, mais sans succès, l’étoile de la grande joueuse russe brillant loin de la capitale nationale.

2006 : Marion Bartoli, une habituée du Challenge Bell

Éliminée en quarts de finale lors de son premier passage à Québec, à 18 ans, en 2003, la Française Bartoli avait eu le temps de prendre du galon avant de revenir au Challenge Bell pour une deuxième fois, en 2006. Cette fois rien n’allait l’arrêter.

Impériale durant le tournoi, Marion Bartoli s’était même offert un double bagel en finale, battant la Russe Olga Pucjkova 6-0, 6-0. Du jamais vu pour une finale du Challenge Bell.

Revenue à Québec une troisième fois en 2010, sans toutefois réussir à l’emporter, Bartoli allait gagner le seul tournoi du grand chelem de sa carrière près de trois ans plus tard, à Wimbledon.

2007 : Maman Davenport au sommet de son art

Vedette du circuit féminin et plusieurs fois numéro un mondiale, de la fin des années 1990 au milieu des années 2000, Lindsay Davenport tentait un retour sur le circuit après avoir accouché de son premier enfant, en 2007.

Quelques mois après la naissance de Jagger, l’Américaine avait déjà eu le temps de remporter un titre en simple à Bali lorsqu’elle s'est présentée au Challenge Bell, en septembre. Elle allait laisser son empreinte sur le tournoi en remportant son 53e titre de la WTA à Québec, défaisant l’Ukrainienne Julia Vakulenko.

Tout le Québec était derrière Eugenie Bouchard, en 2013, alors que la jeune Montréalaise amorçait son ascension rapide dans le top 100 mondial. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

2013 : Tous derrière Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard n’était pas encore une vedette internationale, mais le public québécois l’aimait plus que jamais lorsque la Montréalaise s’est pointée à Québec, en septembre 2013. En pleine ascension dans le top 100 mondial, la joueuse de 19 ans n’allait pas décevoir sur la surface synthétique du PEPSPavillon de l'éducation physique et des sports de l'Université Laval .

Alors classée 53e joueuse mondiale. Eugenie Bouchard s'était frayé un chemin jusqu’en demi-finale du tournoi, baissant pavillon en trois manches âprement disputées devant l’éventuelle vainqueuse Lucie Safarova.

Une bonne fin de saison pour la Québécoise qui préparait le terrain pour la meilleure saison de sa carrière, en 2014, où elle allait atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie et de Roland-Garros, puis la finale à Wimbledon.

2014 : Venus Williams reçue en grand

La septuple gagnante de tournois du grand chelem n’avait pas remporté de Majeurs depuis 2008, mais la présence d’une moitié de la famille royale du tennis féminin à Québec était évidemment une grosse prise pour l’organisation. Venus Williams avait même été reçue par le maire Régis Labeaume.

Venus Williams avait insisté lors de son passage à Québec pour faire l'essai du curling, en 2014. Photo : Radio-Canada / Jean Martin

Classée 19e joueuse mondiale, l'Américaine de 34 ans était encore parmi les meilleures raquettes de la planète et se présentait à Québec comme grande favorite. Elle s'était toutefois fait surprendre en finale par la Croate Mirjana Lucic-Baroni.

2018 : Leylah Annie Fernandez, le début de quelque chose de grand?

Le passage de l'étoile montante du tennis québécois à la Coupe Banque Nationale, en 2018, n’a pas été particulièrement long, mais il pourrait s’agir de la dernière ligne dans le grand livre d’histoire de la Coupe Banque Nationale.

Ayant obtenu un laissez-passer pour le tournoi principal, la Lavalloise s’était offert tout un cadeau pour son 16e anniversaire, l’an dernier, devenant la plus jeune joueuse active à signer une victoire sur le circuit de la WTA en l’emportant 6-3 et 7-5 contre sa compatriote Gabrielle Dabrowski.

Le début de quelque chose de grand? Probablement, mais la suite ne sera pas à Québec.