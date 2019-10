C’est la mère qui parle, elle est noire et elle utilise le mot ­­"nègre" , explique M. Soulières, soulignant que le ton du livre se veut humoristique. Dans mon esprit, quand j’ai écrit ça, c’était la culpabilité qu’on rejetait sur l’autre – le patron sur l’employée, l’employée sur son fils, le fils sur son chien .,

Si ça choque quelqu’un, ça peut en choquer d’autres. Je ne tiens pas à mon texte tant que ça. Ça a quand même été écrit il y a 22 ans, mais ça n’excuse rien. Robert Soulières, auteur et éditeur

Je ne vois pas pourquoi on bannirait ce mot-là du dictionnaire et de la parole populaire. Mais je comprends que ça a choqué quelqu’un. Je suis prêt à m’excuser et à changer la phrase , ajoute-t-il. La modification pourrait se faire à la prochaine impression, dans six mois à un an.

Robert Soulière aurait cependant aimé que Gioberti François communique directement avec lui, afin qu’ils s’expliquent et trouvent un terrain d’entente.­

Un passage du livre de Robert Soulières Un Cadavre de Classe. Photo : Radio-Canada / Idil Mussa

Des discussions pour contrer le racisme

Des intervenantes de la communauté noire à Ottawa estiment de leur côté qu’il faut saisir ce genre d’occasion pour lancer une discussion en classe.

Dans une ère post #blacklifematters, les gens devraient être un peu plus sensibles, surtout les professeurs , estime la porte-parole de Black History Ottawa, Sarah Onyango. C’est à l’école et à la maison que les jeunes se font une idée de ce que sont les autres et qu’on forme les stéréotypes , soutient-elle.

Il faudrait profiter de l’occasion pour aborder ces conversations difficiles au sujet du racisme et des préjugés. Sarah Onyango, porte-parole, Black History Ottawa

Nicole Baptiste, présidente de Mosaïque interculturelle et du Salon du livre afro-canadien, appuie un meilleur encadrement de la part des enseignants. Mais elle va plus loin, estimant qu’il faudrait carrément retirer Un cadavre de classe des écoles.

Elle aurait davantage passé l’éponge pour une oeuvre écrite il y a un siècle. Un livre où on était encore dans la période esclavagiste, on peut le mettre dans le contexte et l’expliquer , précise-t-elle. Idem si l’action se déroulait dans les années 1940 ou 1950 durant la lutte contre la discrimination raciale aux États-Unis – ce qui n’est pas le cas ici.

Pour des jeunes de cet âge-là, je pense que ce genre de passage est un peu risqué, parce qu’ils n’ont pas encore tout ce qu’il faut comme bagage intellectuel pour faire la part des choses. Nicole Baptiste, présidente de Mosaïque interculturelle et du Salon du livre afro-canadien

Adultes ou jeunes, la littérature nous nourrit , souligne Mme Baptiste. Dépendamment de ce que nous lisons, il y a des passages que nous gardons en tête. Elle craint que des enfants s’approprient l’expression et traitent d’autres jeunes de nègres de service , par exemple.

Quand parler de tolérance avec les enfants?

Lorsque les enfants vivent de telles situations – à l’école ou par le biais de la télévision et des réseaux sociaux – les parents devraient eux aussi être sensibles aux demandes de leur enfant.

C’est d’y aller avec les questions que les enfants nous amènent de façon spontanée , résume la psychologue Nadia Gagné à l'émission Sur le vif. Il ne faut absolument pas leur mentir. Je pense qu’il faut présenter la vérité par petits morceaux.

C’est l’enfant qui va guider le parent dans la quantité de détails à lui fournir. Dre Nadia Gagné, psychologue

Si on ne répond pas en totalité à la curiosité de l’enfant, les zones d’ombre qui restent dans son esprit vont être plus anxiogènes que la réalité , explique la psychologue.