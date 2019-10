Plus de 100 M$ pour trois écoles à Gatineau

Les trois écoles que s’apprête à construire la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) dans le district du Plateau et dans le secteur d’Aylmer, à Gatineau, coûteront au total plus de 100 millions de dollars aux contribuables québécois.

Mercredi soir, le conseil des commissaires de la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a accordé plus de 85 millions de dollars à trois entreprises pour la construction d’une école primaire et de deux écoles secondaires. Or, avec les taxes et les coûts d’acquisition et d’installation du matériel, la facture bondit.

C’est certain que le projet global va coûter plus de 100 millions de dollars pour les trois écoles [...] Juste la construction va coûter 98 millions de dollars après les taxes , a confirmé à Radio-Canada le directeur des services financiers à la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l’Outaouais , Rémi Lupien.

Les trois contrats sont assujettis à l’approbation du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Mercredi, le cabinet de M. Roberge a déclaré par écrit à Radio-Canada que la demande de la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l’Outaouais lui a été acheminée récemment.

Ils sont en analyse prioritaire et le ministre rendra une décision sous peu , a fait savoir M. Roberge.

Des dépassements de coûts

En août 2016, le ministre de l’Éducation annonçait un financement de 80 millions de dollars au total pour la construction d’une école primaire, la 036 dans le Plateau, et de deux écoles secondaires, les 040 et 041. Ces trois écoles doivent accueillir plus de 2000 élèves et désengorgeront considérablement les écoles primaires du Plateau et l’École secondaire Grande-Rivière.

À l’époque, le ministère avait accordé environ 32 millions de dollars à la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour chaque école secondaire et environ 15 millions de dollars pour l’école primaire.

Depuis 2016, les retards s’additionnent et la commission scolaire ignore toujours quand exactement elles ouvriront leurs portes.

Certains parents du secteur du Plateau, comme Jonathan Brulotte, ne sont guère surpris par ces dépassements de coûts et critiquent la gestion de la construction de ces nouvelles écoles.

Les dépassements de coûts, ce n’est l’enjeu, ce sont des infrastructures publiques qui vont durer 40 ans , dit M. Brulotte. Mais le but c’est d’avoir les écoles à temps et là, clairement, avec son incompétence, la CSPO est incapable de livrer des projets à temps.

La CSPOCommission scolaire des Portages-de-l’Outaouais affirme pour sa part que ces dépassements de coûts étaient inévitables, puisqu’ils sont attribuables à la hausse du coût des matériaux, à l’inflation et au manque de main-d’oeuvre qualifiée.

Des coûts de construction, c’est des coûts de construction , affirme le président de la CSPO, Mario Crevier. De 2016 à 2019, ç’a augmenté beaucoup, on s’attend à une hausse de ce genre. On parle tout de même d’une hausse d’environ 30%, c’est beaucoup d’argent. Mais des écoles on en a besoin, on n'a rien caché au ministère. Tout a été soumis, on attend la réponse.

Construire une école secondaire, c’est deux ans. On approche du deux ans, on veut ouvrir en 2021 aussi. Plus ça retarde, plus c’est critique. Mario Crevier, président de la CSPO

Mario Crevier espère obtenir l’approbation du ministère de l’Éducation au cours des prochaines semaines et ainsi pouvoir amorcer la construction des écoles avant le début de l’hiver.

Ces nouveaux éléments d’information font surface alors que la CSPO doit rencontrer jeudi soir les parents du secteur du Plateau dans le cadre d’une rencontre publique sur la création d’un nouveau bassin d’effectifs scolaires pour son école 036.