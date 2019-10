Doug Ford conciliant : une nouvelle attitude ou le calme avant la tempête?

Mais avec quel ton? Celui que semble avoir adopté le premier ministre Doug Ford qui se fait conciliant depuis quelques jours et qui n'a pas bronché durant la campagne malgré les attaques répétées des libéraux fédéraux et le traitement que lui ont réservé les conservateurs fédéraux?

Ou le ton de la confrontation et du chahut en chambre qui a dominé les échanges à Queen's Park durant la première année du mandat progressiste-conservateur?

Le temps nous le dira ou comme le dit le président du Conseil du trésor, Peter Bethlenfalvy : Je ne sais pas. On verra.

Paul Calandra, leader parlementaire du gouvernement ontarien. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Le leader parlementaire du gouvernement Paul Calandra admet que les députés pourraient faire mieux que l'année dernière.

Le chef intérimaire du Parti libéral et le chef du Parti vert ont tous deux été invités jeudi à la rencontre des leaders parlementaires. Une première pour montrer l'intention du gouvernement de mieux collaborer avec les députés des autres partis.

Paul Calandra dit vouloir aussi contacter les députés indépendants Amanda Simard, Randy Hillier et Jim Wilson pour trouver une façon de les informer de l'agenda du gouvernement et des procédures à venir.

Mais Paul Calandra insiste sur le fait qu'il ne veut pas éteindre la passion des députés, il rappelle qu'ils sont payés pour défendre leurs convictions et leurs opinions.

Chose certaine, les partis d'opposition attendent le gouvernement de pied ferme et n'ont pas beaucoup d'espoir de voir le climat s'améliorer.

Le chef de l'opposition Andrea Horwath. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

La cheffe de l'opposition officielle, la néo-démocrate Andrea Horwath, est députée à Queen's Park depuis 2004. Selon elle, c'est l'arrivée au pouvoir de Doug Ford et de son équipe qui a mené au changement de ton en chambre.

Monsieur Ford et son équipe doivent réfléchir. [...] Que ce soit les phoques entraînés qui applaudissent tout le temps ou le chahut qui vient des ministres, le ton est souvent dicté par le gouvernement. Les conservateurs sont les plus nombreux. Andrea Horwath, cheffe de l'opposition officielle à Queen's Park

Le chef intérimaire du Parti libéral de l'Ontario, John Fraser, et le chef du Parti vert, Mike Schreiner, ne croient pas une seconde à un Doug Ford nouveau genre qui aurait adopté un nouveau ton.

S'il a semblé plus posé récemment, c'est seulement parce qu'il a été absent au cours des derniers mois selon eux.

Il est vrai que le premier ministre s'est fait très discret. Peu d'événements durant la campagne électorale. Peu de rencontres avec les médias.

Le premier ministre Doug Ford et le ministre du Développement du Nord, Greg Rickford Photo : Radio-Canada

La plus récente s'est déroulée à Kenora, dans le Nord-Ouest de la province, à environ 20 heures de route de Toronto, où travaillent les membres de la galerie de la presse.

Doug Ford a prononcé quelques discours devant des groupes plus près de Queen's Park ces derniers jours.

Chaque fois, les médias n'y ont pas accès ou ne peuvent pas questionner le premier ministre par la suite. Il n'a accordé que quelques très brèves rencontres à des médias ciblés.

La vraie nature combative de Doug Ford va-t-elle revenir au galop avec la reprise des travaux?

En tous cas, son gouvernement n'a pas l'intention d'abandonner la lutte contre la taxe sur le carbone.

Le premier ministre Ford avait pourtant annoncé en août qu'il laisserait aux électeurs le soin de décider du sort de la contestation judiciaire en votant pour les conservateurs ou pour les libéraux sur la scène fédérale.

Son ton plus conciliant ne va pas jusqu'à mettre fin aux procédures judiciaires dans ce dossier même si les Ontariens ont choisi d'élire les libéraux fédéraux.

Des partis affaiblis

Il n'en demeure pas moins que les progressistes-conservateurs de Doug Ford ressortent affaiblis de cette élection fédérale.

Si leurs homologues fédéraux ont perdu en Ontario et à l'échelle nationale, c'est en partie en raison des décisions du premier ministre depuis son arrivée au pouvoir qui ont eu un écho sur la scène fédérale. Le facteur Doug Ford fait partie de l'équation.

Le NPDNouveau Parti démocratique n'a pas de quoi célébrer non plus. La piètre performance du parti fédéral dans la province n'a rien pour aider Andrea Horwath même si elle insiste sur la différence entre les deux formations.

Le Parti vert n'a pas fait de percée non plus. Et les libéraux qui comptaient sept députés dans leur caucus lors de l'ajournement des travaux reviennent en chambre avec cinq membres. Marie-France Lalonde a fait le saut au fédéral et Nathalie DesRosiers a quitté la vie politique cet été.

Un nouveau vent d'humilité soufflera-t-il sur Queen's Park avec la reprise des travaux des deux côtés de l'Assemblée législative? La réponse ne devrait pas tarder.