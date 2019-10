Des affiches rétro de destinations maritimes séduisent partout au Canada

Ma femme m’avait acheté un calendrier d’anciennes publicités de voyage du Canadien Pacifique , explique le graphiste qui s’est inspiré du style de ces publicités pour créer des affiches qui représentent des lieux pittoresques du Canada.

Le Lac Washademoak, où il passe ses vacances familiales, est le premier endroit qu’il a illustré.

C’est cette affiche qui a lancé le projet Destination Art et qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

C’était tellement populaire que j’ai fait d’autres destinations, comme Shediac, Alma et Fundy [...] Avec le temps, j’ai plus de 300 affiches de partout au Canada.

Eric Goggin explique que ses œuvres sont souvent offertes en cadeau pour des pendaisons de crémaillère ou des mariages.

On les retrouve également dans les décors d'hôtels et de restaurants ainsi que dans les boutiques souvenirs.

Certaines municipalités, comme le village de Berwick, lui ont même commandé une image sur mesure.

Un imprimeur de la région, Bernie Michaud, a découvert le travail d'Eric Goggin et l’a approché pour un partenariat commercial.

Eric Goggin a créé des centaines d'affiches qui représentent une variété de destinations touristiques en Atlantique et au Canada.

Son équipement lui permet d’imprimer les œuvres sur des matériaux variés : papier, toile et bois.

Une fois imprimées, elles sont emballées sur place et envoyées partout à travers le monde.

Les affiches de Destination Art sont offertes dans une variété de tailles, et imprimées sur différents matériaux.

Il y a des Canadiens qui habitent partout dans le monde et qui veulent avoir un morceau de la maison dans leur nouveau foyer. On a plusieurs commandes des États-Unis et de l’Europe.

Eric Goggin, graphiste