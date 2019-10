Mélodie Collard éliminée par Leylah Annie Fernandez au Challenger de Saguenay

À sa première présence sur un tableau principal d'un tournoi professionnel, Collard avait remporté ses premières victoires en simple et en double la veille. Elle avait battu Ayan Broomfield mercredi. L'adolescente s'était facilement imposée en deux manches de 6-2 et 6-0.

C'est énorme! Des fois, on ne fête pas assez les victoires. Mélodie travaille fort depuis très très longtemps, plusieurs années. De pouvoir dire qu'elle a des victoires professionnelles, autant en double qu'en simple, sur un tableau principal, c'est un impact important sur sa confiance et c'est très très excitant , affirme son entraîneur Mathieu Toupin, bien fier de sa protégée.

La plupart de ses blessures étant derrière elle, Collard semble gagner en confiance à chaque jeu depuis quelque temps.

Depuis 3-4 semaines, on sent qu'avec son physique un peu plus solide, sa tête embarque. On peut voir que le potentiel est immense! Mathieu Toupin, entraîneur de Mélodie Collard

À la recherche d'appuis

L'entourage de Mélodie Collard espère que les récentes performances de la joueuse vont permettre d'aller chercher davantage d'appuis financiers. La prochaine année s'annonce très occupée, mais aussi très dispendieuse.

Mélodie Collard pendant son match de premier tour aux Internationaux des États-Unis Photo : Johanne Demers

Les gens voient Bianca [Andreescu] qui est allée chercher un gros chèque à New York, mais avant de se rendre là, le tennis est l'un des sports les plus difficiles financièrement. On espère que les victoires vont encourager les gens de la région de Gatineau, d'Ottawa, à être derrière Mélodie, parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin de ça aujourd'hui, pas dans cinq ans , répète l'entraîneur sur le désir de sa protégée de demeurer à Gatineau avec sa famille.

Mathieu Toupin croit que les citoyens de la région pourraient s'inspirer de ceux d'autres endroits au pays, qui appuient davantage leurs athlètes et leurs événements locaux. Il cite en exemple le Saguenay, où les foules sont très bonnes et les commanditaires, au rendez-vous.

La perte du Challenger à Gatineau me touche encore beaucoup. Je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi. J'ai le goût de brasser positivement les choses, parce que [...] j'ai des exemples concrets d'autres régions où des athlètes sont appuyés par la région. J'espère qu'on est en train de bâtir quelque chose, mais on a besoin de réactions à court terme, parce que c'est un développement intense, sur la planète, et les coûts sont immenses , rappelle Toupin.

Mélodie Collard poursuit sa route en double à Saguenay avec Leylah Annie Fernandez.