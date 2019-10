La Colombie-Britannique doit-elle s’inquiéter du Wexit?

La Colombie-Britannique n’a pas raison de s’inquiéter d’une éventuelle séparation de l’Ouest, soutient le politologue Frédéric Boily, qui estime toutefois que la frustration économique et politique des électeurs de cette région est bien réelle, et qu'elle doit être prise au sérieux. Le sentiment d'exclusion est fort, assure-t-il.

La question de l'expansion du pipeline Trans Mountain a huilé l’engrenage de la colère. Les retards dans la construction du pipeline et les embûches en cours de route ont donné du carburant au mouvement séparatiste , a-t-il dit au micro de l’émission Phare Ouest.

Le professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta Frédéric Boily Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif

Une frustration réelle à prendre au sérieux

L’ancien député conservateur de la Colombie-Britannique Jay Hill est furieux du résultat de l'élection fédérale. «Le Canada doit maintenant négocier la sortie de l’ouest de la Confédération, car cela ne fonctionne manifestement pas», tempête-t-il. Le mouvement séparatiste de l’Ouest n'est pas nouveau, mais il prend aujourd’hui un tout nouveau souffle, croient des experts.

La Saskatchewan, l'Alberta et une partie de la Colombie-Britannique ont voté en bloc pour le parti conservateur lundi lors de l'élection fédérale. Le parti libéral a été élu et dirigera un gouvernement minoritaire. Photo : Radio-Canada

Le parti au pouvoir, note M. Hill, a été élu avec 33 % des suffrages, qui proviennent en majorité du Centre et de l’Est du pays. De quoi aliéner les électeurs de l’ouest, dit-il, qui ont voté en bloc pour les conservateurs.

C'est insensé pour nous de continuer à croire en un système qui gaspille de l'argent grâce à la péréquation de l'Ouest canadien et qui le donne au Québec. Jay Hill, ancien député fédéral de Prince George - Peace River

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, ne croit pas qu'il existe une sentiment de mécontentement à l'égard du Canada en Colombie-Britannique. L'élection de députés conservateurs démontre plutôt une diversité d'opinion dans la province.

Il reconnaît le sentiment de mécontentement que ressentent peut-être les Albertains, mais ajoute que c’est la façon dont les élections se déroulent : quelqu'un gagne et quelqu'un perd.

Un mouvement qui n'est pas né hier

Le sentiment séparatiste dans l'Ouest remonte aux années 1980, lorsqu’un parti ouvertement en sa faveur avait réussi à récolter presque 12 % des voix, sans toutefois être parvenu à faire élire un député, explique M. Boily. Ensuite, dit-il, le parti réformiste de Preston Manning l’a canalisé pour en faire davantage un mouvement régionaliste, qui cherchait tout de même à prendre le pouvoir à Ottawa.

Il n’y a donc jamais eu un seul grand courant séparatiste, mais de multiples petits ruisseaux , certains souhaitant quitter la Confédération, d’autres souhaitant plus d'autonomie pour leur province, dit-il.

Il y a eu des débats sur les pipelines au temps de John Difenbaker, rappelle M. Boily. La différence aujourd’hui, c’est la difficile conciliation entre l’industrie de l’énergie et du pétrole versus les questions environnementales qui, selon lui, sont venues tout changer .

Avec des informations de Phare Ouest et As it Happens